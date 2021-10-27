「環島高鐵不是夢！」交通部長王國材26日指出，未來工程技術越來越強，現在找不到路，或許以後會找出一條路廊，如果高鐵設在宜蘭站，也要考慮以後能不能延伸，此外，屏東應保留再延伸的可能性。對此，入口網站《YAHOO》也做線上民調進行調查，調查發現，有56.1%的網友表示「不同意」。

王國材26日表示，未來工程技術越來越強，現在找不到路，或許以後會找出一條路廊，如果高鐵設在宜蘭站，也要考慮以後能不能延伸，假如設在市區，以後恐怕跑不出來了，至於高鐵往南延伸，行政院長蘇貞昌昨表示，已向交通部指示早日處理，過去高鐵從未討論延伸至屏東，現在要延伸到屏東，除了到鄰近屏東市的六塊厝，還要到潮州，自己都贊成。

國民黨立委洪孟楷27日質問王國材，高鐵環台有沒有經過可行性評估？要花多少錢？他更質疑，高鐵從南港拉到宜蘭就要花1700多億，完成環島需要多少預算。王國材回應，高鐵環島還沒有任何評估，只是要為未來的規劃留下目標與可行性。

洪孟楷批評，任何人都可以講不負責的話，唯獨王國材身為交通專業的部長，應該告訴大眾怎麼達成目標、有更完整的政策說明，別讓民眾覺得是為了明年選舉而開出空頭支票。

Yahoo投票頁面。(圖/翻攝自 Yahoo投票網站)

對於台灣是否該興建環島高鐵，入口網站《Yahoo奇摩》27日就對此發起網路投票民調，以「你是否同意台灣興建環島高鐵？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為10月27日至31日，截至27日晚間11時30分為止，共有8千3百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常同意」，比例佔27.5%、「還算同意」佔12.8%，共有40.8%的網友傾向「需要」。「不太同意」佔12.5%、「非常不同意」佔43.6%，有56.1%的網友傾向「不同意」，另「不知道/沒意見」佔3.6%。