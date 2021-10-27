美國塞港危機撞上購物旺季，許多業者叫苦連天，此前曾有業者痛批，美國總統拜登下令港口全天營運是政治把戲，做的太少也太晚，如今洛杉磯、長灘港再出招，計畫對將貨櫃滯留於港口太久的海運業者開罰，從11月1日起上路。

拜登此前要求港口以每周7天、24小全天營運，希望能藉此疏通堆積如山的貨量，然而效果明顯不如預期，這也引來零售業者大肆痛批，不僅做得不夠多，做的時間也太晚。

全球最大玩具製造商之一MGA Entertainment創辦人兼執行長拉里安（Isaac Larian）表示，問題並非港口的營運時間，「主要是根本沒有人力，沒有勞動力來處理沉積的貨櫃」。

拉里安將勞動力短缺的問題，歸咎於拜登政府發放的失業津貼，間接鼓勵人們待在家中，缺乏回歸就業市場的動力，因為在家領到的錢即超過出去工作的薪資；此外，對於拜登的這道命令，拉里安直言，「政府在深知嚴重性的前提下，做的太少也太晚了，說實在的，就是政治把戲罷了」。

眼見港口全天營運的效果不見起色，洛杉磯港、長灘港周一（25日）發聲明，計畫對將貨櫃滯留在港口過久的航運業者開罰；卡車運送的貨櫃至多只被允許放置在港口9天、鐵路運送的最多滯留3天，若超出時限的航運業者，將以每天每貨櫃100美元的費用開罰，每日遞增，該規定自11月1日起生效。

洛杉磯、長灘港為美國最大的2大港口，佔全美運送貨櫃量能約40%，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周二（26日）表示，政府將持續推動解決供應瓶頸的措施，拜登預計於G20會議上，和其他領導人討論全球商業中斷問題。