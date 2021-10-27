台中第二選區台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，緊接著被關注的是目前已將第二階段連署書送件的台北市第五選區立委林昶佐罷免案。身兼民進黨主席的總統蔡英文27日於中執會上喊話，「既然有人要繼續推動罷免，擾亂台灣，我們就要挺身而出，阻止這些亂象！」資深媒體人陳揮文則預測，林昶佐恐會變成下一個陳柏惟。

陳揮文27日在政論節目《新聞大白話》中表示，林昶佐恐會變成下一個陳柏惟，操作「抗中保台」的都應該被罷免，而綠營操作「抗中保台」最離譜的，就是蔡英文，從頭到尾就是賣芒果乾。

陳揮文接著表示，那是因為總統罷免門檻非常高，罷免不了。罷免總統第一關是立法院，第二關才是公投，那是立法院三分之二的門檻在保護她，蔡總統以為她做得很好，是在作夢，她才是始作俑者，眼睜睜看著罷韓國家隊，把前高雄市長韓國瑜拉下來，現在才說罷免是政治操作，始作俑者就是民進黨，有什麼資格講別人。

陳揮文指出，罷免前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、立委陳柏惟都是報復性罷免。林昶佐是被環南市場自治會長林勝東嗆聲，然後罷免連署沒多久馬上就過了，林昶佐眼看就要被罷免，就慌了。

陳揮文認為，如果總統罷免門檻也是25%，蔡總統不見得會過關，搞不好也會跟陳柏惟一樣被罷免。而為了社會安定，把總統罷免門檻設得很高，結果蔡總統說現在要挺身而出，非常不可取。