53歲日本女星飯島直子因擁有凍齡美貌，而有「美魔女」稱號，她2012年再婚圈外人，未料男方2年前被拍到出軌，最近則有日媒指出夫妻已在今年初離婚，且飯島直子數月後又遭遇母喪，令她飽受雙重打擊。

飯島直子在90年代人氣火紅，除了不吝展現性感身材，是當代「性感女神」，還被封為「元祖治癒女神」，她在1997年與樂團TUBE主唱前田亘輝結婚過，可因聚少離多，這段婚姻只維持4年即結束，後來她曾戀上小13歲的紅牌牛郎Only優，並傳出飯島直子為男方砸大錢，讓他讀書、做生意，可這段姐弟戀談了3年多，最終仍分手收場。

飯島直子離婚又喪母，受到雙重打擊。（圖／翻攝自日網）

接著2012年聖誕節時，飯島直子閃電宣布和日本不動產產業社長結婚，梅開二度僅以親筆信報喜，相當低調，可沒想到男方不敵7年之癢，在2019年被拍到和舞台劇女演員在街頭激吻。

而據日媒《POSTSEVEN》報導，飯島直子難忍背叛，已在今年初離婚，男方也搬出兩人愛巢，可離婚幾個月後，飯島直子母親在8月病逝，可說是雙重打擊。