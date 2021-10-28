1994年4月15日早上8時30分，台北市青年公園跑馬場河濱公園，陸續有民眾在晨運，清潔人員打掃整理環境時，在公園內發現1個塑膠袋，原以為是沒有公德心的民眾亂丟垃圾，但打開一看，裡面竟是一雙女子手臂...

警方獲報，到場勘查後，研判是殺人分屍案，立即組成專案小組調查。警方隔日在桃園蘆竹某廢棄工地又發現胸部到骨盆以上的屍塊。不久，警方接獲台北縣蘆洲鄉（現為新北市蘆洲區）婦人電話，指稱她在北市新加坡舞廳當舞女的乾女兒張惠慈失蹤多日。警方從屍塊上的右手臂小指舊傷，確認死者就是張女。

警方前往舞廳查訪，發現張女案發前曾被客人方金義帶出場，鎖定方涉案。方到案後，矢口否認犯案。但警方依飯店停車場的錄影畫面，出現張惠慈跟方金義的乘車影像，並且在方金義車內搜出張女手錶的當票，檢察官偵訊後，方被依涉犯殺人罪收押。

警方發現，當年47歲的方金義，涉有殺人未遂、恐嚇、搶奪及盜匪等前科，1979年曾連續強劫20名舞女、性侵3名舞女，犯下唯一死刑的盜匪罪；結果法官判方無期徒刑確定，方在1993年2月19日假釋出獄，但他1年後又再犯案。

方金義出獄後，仍鎖定舞女下手，他到新加坡舞廳尋覓目標，開著租來的克萊斯勒轎車裝闊，方1994年4月13日中午邀約張女至某飯店咖啡廳用餐，拿出10萬元支票向張女借款遭拒，陪張女回到她租屋處後，2人發生口角，方以浴巾勒昏張後，竊取張身上的勞力士手錶、紅寶石鑲鑽戒指及鑽戒、18K金項鍊變賣。

方再以利刃、鋼鋸將張女支解成頭顱、胸腹部、腹臀部、手臂及下肢7個屍塊，分別運往桃園蘆竹工地、溪州橋下、北市桂林路消防隊旁垃圾子母車、環河快速道路高架橋上、高速公路汐止交流道前中央分隔島、汐止與平溪交界處的新台五線旁公墓等地丟棄。

當年警方為找到張女的全屍，多次借提在押的方金義，想要找出其他屍塊的下落，過程中出現許多靈異事件。

某次，警方搜查屍塊並無進展，正準備撤場時，1名聲稱晚上夢到張女來拉腳的「土公仔」（殯葬業者），請求警方再搜索一下，不久眼尖的土公仔一眼發現，土堆中露出一小段綑綁屍袋的白色繩子，順利找到屍塊。原來棄屍地點因連日大雨，屍袋被土石掩埋，警方才找不到。

至於裝有張女頭顱屍袋，在案發後的2個多星期，被清潔人員發現，清潔人員原以為袋中是遭撞死的狗，連同垃圾送到三重疏洪道的焚化爐；但沒想到焚化爐當時剛好故障停爐，頭顱意外在焚化前找回來。

最令警方感到不可思議的是，張女的腹臀部屍塊被方金義丟在桃園縣蘆竹鄉溪州橋下，一開始以為已被水沖走。沒想到2個月後，隨著灣流漂到萬里，在台北萬里翡翠灣海邊被發現，彷彿冥冥之中找到「回家」的路。

但狡詐的方金義收押看守所期間，仍不安分，利用機會窺得吳姓獄友記事簿，得知其柯姓女友聯絡電話、地址，再憑三寸不爛之舌，說服素昧平生的柯女，幫忙偽造結婚文書、偽開票據，企圖藉結婚證據，製造殺人分屍案不在場證據。

甚至方為求逃過死刑，瞎扯被警察刑求、朋友共同犯案，讓法院提訊疲於調查，甚至還曾檢舉同監獄牢友知道犯下彭婉如命案凶手，藉此拖延官司審理時間，以各種方法爭取活命機會。

方金義殺人分屍案纏訟11年，6度經最高法院發回更審，歷審都被判死刑，方在2005年被判處死刑定讞，等待伏法；但方身為死囚求生不能，等死日子難熬，在2012年初病死獄中，結束他罪惡的一生。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。