我在大學畢業兩年後，獲得著名的羅德獎學金。羅德獎學金是一個剛從大學畢業的學生可以獲得的最受矚目的獎項之一，而圍繞著它有一種魔咒：得到羅德獎學金以後，會成為總統、職業運動員和諾貝爾獎得主。當你贏得羅德獎學金時，你周圍的氣氛會起微妙的變化，人們會對你表示崇敬。

紐約市長—我當時的老闆，在一個擠滿了人的新聞發布會上公開讚揚我。《每日新聞》（The Daily News）稱我為市政廳的「天才」。我的大學指定我做他們招生文宣上的封面女孩；我前往牛津大學攻讀兩年的研究所，所有的費用都已支付。我滿心驕傲，立志成為最好的羅德學者。

在抵達牛津後不久，我坐在書桌前，看著霧茫茫的庭院，心裡升起一股深深的恐懼。我不喜歡這個地方，一點都不喜歡。我課堂的指定讀物和教授一樣過時，我沒有交朋友。幾週的時間過去了，我發現研究生的生活格外寂寞。我大部分時間都待在洞穴般的博德利圖書館裡，或在牛津細雨朦朧的路上跑步，然後不知道自己怎麼了。為什麼我不能像我的同學一樣快樂？

但我沒辦法想像離開。誰會放棄羅德獎學金—這個最稀有的禮物？我怎麼能讓我的家人失望？我的母親和她的家人是東歐難民，身無一物地來到這個國家。我長期以來背負著他們美國夢所帶來的壓力和承諾。但我不再認識自己，我很脆弱、困惑、害怕。

待在牛津九個月後，我從研究所退學了，搬回家和父母同住。我會毫無動力地在床上一躺就是幾個小時，盯著如今滿布灰塵的童年時期的獎盃，被抑鬱和羞恥感吞噬。當我打電話解釋時，我的大學校長告訴我，我讓我們的學校蒙羞了。我曾在大四一整年擔任她學生助理的工作。

我找到了一位治療師，並開始服用抗抑鬱藥。不久後，我明白了兩個痛

苦的事實：首先，我成為一名羅德學者，不是因為我想在牛津學習，而是因為我想成為一名羅德學者。驅使我做決定的動力，並非來自於我對它如何感受，而是別人如何看待我的下一步。我正在做我認為該做的事—往下一個成就衝刺。我從來沒想過要問自己，我真的想做這些事嗎？我已經忘了我是誰，以及我重視什麼。

其次，我的自尊是建立在獲得的獎項上。我幾乎完全依我的成功來定義自己和我的自我價值。當我突然遇到失敗時，我被徹底打敗了—我缺乏應對挫折的內部資源，我不知道如何失敗。

在退回羅德獎學金後，十年之間，我都在自己的履歷上將這段黑暗且複雜的經歷隱藏起來。我擔心如果其他人知道我是羅德獎的中輟學者，他們會詆毀我的職業生涯。我確信卸下定義了我的性格，彷彿之前的多年努力突然付諸東流。

我現在知道不是這麼回事。青春期是一段以艱難的過渡為印記的時期，我們之中有一些人會做出錯誤的決定。本章將探討選擇轉換跑道、中輟，以及是的，放棄—在擁有正確的支持和反思的情況下—可帶來與遺憾相反的結果。這可能是你的女兒可以表現出最勇敢的自我尊重的行為。在弄清楚她是誰的道路上，錯誤的轉彎很少會遇到死胡同。無論原因為何—不合適的學校、不合適的工作、不合適的時間—一個過渡的危機可以讓你的女兒有機會重新開始，並弄清楚她是誰，以及她真正想要成為的人。

(本文摘自《女孩，妳真的夠好了》/ 大好書屋)

【內容簡介】

獻給「覺得自己不夠好」的女孩&關心女孩成長的父母、師長！

幫助女孩從青春期過渡到成年，擺脫想太多又往壞處想的習慣，

培養正念技能，勇敢脫離舒適圈，迎接成年世界的挑戰！

年輕女孩如何從校園和社群的比較競爭中找回自我？如何克服自我懷疑、展開獨立，迎接成年世界的挑戰？這是渴望表現出色的女孩，以及關心女孩卻不知如何引導她們的大人所面臨的難題。

長期鑽研青少年議題的瑞秋．西蒙在「女孩」和「自信」主題上有近十年的研究和教學成果，她發現，女孩們在學業成績、社群媒體、外貌身材和人際關係之間糾結打轉，她們追求成功背後的動力，是殘酷的自我批評和對失敗的焦慮；她們總是努力想扮演一位「好女孩」，卻不知不覺陷入「角色超載」和「角色衝突」的矛盾中。

本書採訪了九十六位年齡介於十五歲到二十四歲的女孩，並進一步訪談四十多位女孩身邊的成年人，完整探討女孩從青春期過渡到成年期這段歷程的心境和考驗，傾聽她們的心聲，一同迎接「現實世界」的挑戰。

◎扭轉女孩「覺得自己不夠好！」六種負面訊息

為何女孩表面上看來出色，卻經常感到焦慮、壓力沉重和不知所措？瑞秋．西蒙發現，女孩深受「防禦性悲觀」的思想束縛，在面對挑戰時，總是設想負面結果，以至阻礙了解決問題的能力和動力。她引導女孩們扭轉最具破壞性的六種負面訊息，進而改變思想和行動！

訊息1）樣樣都要表現出色→導致受損的自信和持續的焦慮

訊息2）避免冒自己沒把握的險→降低好奇心、探索力和進行有益身心的冒險的意願

訊息3）成果比學習過程重要→導致失去內在動力

訊息4）擁有很多選擇=對生活有所掌控→假象的控制感，難以接受失敗

訊息5）在高中時就要找到終生志趣→勉強形成的志趣反而誤導生涯發展

訊息6）每個人都正在做且做得比妳好→導致不安、緊張和競爭的人際關係

◎發展自我意識&正念技能，堅定地說：「我這樣就夠好了！」

年輕女孩如何從校園和社群的比較競爭中找回自我？如何克服自我懷疑、展開獨立，迎接成年世界的挑戰？這是渴望表現出色的女孩，以及關心女孩卻不知如何引導她們的大人所面臨的難題。全書以清晰的筆調，引導女孩們發展自我意識，培養健全的心態來面對考驗和失敗。

．女孩必須停止從世界的眼光來看待自己的身體。

．收入、學歷和追求物質，都無法決定幸福感和對生活的滿意度。

．每個女孩都需要一張「失敗證書」；讓女孩拋棄每件事都必須表現優異的念頭。

．情緒健康最為重要；女孩應該優先照顧自我。

．練習「微勇氣」：每天做一些讓妳稍微緊張的事；劃分舒適區、低風險區和高風險區，逐步付諸實踐。

．培養對女孩來說最重要的關係，並懂得在追求成功時尋求支持和幫助。

．鼓勵女孩每學期至少選擇一項「想要」而不是「必須」的追求，將心力投注在真正喜歡的事情上。

．解開內在的「好女孩」枷鎖──如果可以發表意見、展現自我並參與決策，一切都會變好。

．教女孩自我同理、正念、負責的技能，避免過度思考和自我批評。

女孩進入大學並銜接社會是人生重要的「過渡期」──過渡到新學校、新職場和新的人際交友圈，處處充滿著考驗。書中分享不同族群及文化背景的女大學生和社會新鮮人的生命片段，從身心健康、學業表現、社群關係到離家、求職等，透過精采案例，啟發女孩更開闊的視野，培養正念技能，每天展開改變的行動！

【作者簡介】

瑞秋．西蒙（Rachel Simmons）

瑞秋．西蒙是《紐約時報》暢銷書《為什麼她們都不跟我玩？：第一本探討女性霸凌真相的專書》（Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls）及《好女孩的詛咒：用勇氣和信心養育真正的女孩》（The Curse of the Good Girl: Raising Authentic Girls with Courage and Confidence，暫譯）作者，美國非營利組織「女性領導力」共同創辦人、史密斯學院「領導力培養」課程顧問，以及紐約休伊特學校「青少女研究」駐校學者。瑞秋．西蒙目前與女兒一起住在麻薩諸塞州西部。

【譯者簡介】

陳玫妏

德國漢堡大學亞非學院博士後研究，荷蘭萊頓大學區域研究所（亞洲研究）博士。現居荷蘭，從事學術與非學術類寫作與翻譯工作。譯有《我這樣告訴我女兒》、《擺脫親子情緒勒索，高效能合作教養11堂課》，與「跟阿德勒學正向教養」系列叢書。

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