你欠哭嗎？2018年榨乾大家眼淚，全球票房成功搶下48億新臺幣的哭片王《比悲傷更悲傷的故事》，經過一年時間的籌備，拍攝終於成功影集化即將於10/22號獨家在Netflix上架。

為了讓大家哭到爆，原作的製作組原班人馬上陣。除了保留電影版主角K跟Cream的感人情節再進行深化琢磨，讓看過電影的觀眾對當時因為篇幅所限，沒有辦法拍出來兩人的情感細節深入還原補足以外，還加入了另外一對苦命情人的元素作對照組，讓影集版的故事更有全新的深度跟厚度。

影集版的K跟Cream因為有更多描寫兩人在校園中的邂逅跟緣份牽扯，則找來在電影《下半場》中有亮眼表現的范少勳，以及憑藉《返校》的學姐角色拿下本屆的台北電影獎影后的王淨出演，鮮肉跟正妹的組合讓人耳目一新。

《比悲傷更悲傷的故事》影集版就從一張匿名 demo 《最悲傷的事》來信開始。因該神秘 demo 受到天后歌姬的青睞，唱片公司主管柏瀚(王柏傑 飾) 與助理安安(邵雨薇 飾)開始找尋此歌曲《最悲傷的事》的原詞曲作者，進而逐步發現歌曲的背後，竟藏著一對悲劇戀人 張哲凱 K (范少勳 飾) 與宋媛媛 Cream(王淨 飾)之間催淚的愛情故事……最值得一提的就是之前的電影版主題曲《有一種悲傷》因為有天后A-Lin的主唱加持。歌曲跟電影加乘出超強威力！這次《比悲傷更悲傷的故事》影集版同樣邀請A-Lin參與演出並打造最新主題曲《最悲傷的事》，悲傷曲調為影劇又增加一個哭點！

設計對白：這部是純愛劇我們談的是大人的愛，不是成人的愛惹…… 邵雨薇在影集版《比悲傷更悲傷的故事》演單親媽跟機車男主管王柏傑談一場大人的愛。(圖/Netflix提供)

別以為影集版的《比悲傷更悲傷的故事》比較年輕只會走夢幻小清新路線。最新寫進來劇中演出唱片公司助理的安安(邵雨薇 飾)，是個帶著重症孩子的單親媽，靠著自己上班賺錢，樂觀地撫養患有重症的孩子 ，是劇中最堅強的存在。她跟曾經在愛情裡受過傷，外表機車但其實是個暖男的主管柏瀚(王柏傑 飾)，一同尋找神秘 demo 《最悲傷的事》的詞曲作者，過程中譜出一段大人的戀愛。這組深邃寫實的愛情故事，同時也加入親情的元素，為影集版增添不同的情感厚度，不斷刺激觀眾的淚腺！

曾少宗設計對白：導演可不可以親就好？不要叫姚以緹打我耳光了呐~嗚嗚… 曾少宗跟姚以緹在影集版《比悲傷更悲傷的故事》裡相愛相殺是激情擔當。(圖/Netflix提供)

電影版《比悲傷更悲傷的故事》中得了絕症的K為了Cream的幸福。將她託付給暖男牙醫這一段，電影中沒有說得太清楚的故事，在影集版裡面會有更多更深入的鋪陳，也找來曾少宗演出牙醫的角色，而姚以緹則是演出牙醫的叛逆倔強攝影師女友。兩人之間相愛相殺，曾少宗更被姚以緹連呼三個巴掌！對比K跟Cream默默又安靜的以心傳情，牙醫跟攝影師兩人之間的愛情故事顯得更激情更有衝突，也成為這一次影集版戲另一個亮點。

由電影版的100分鐘的虐戀，到影集化之後十集逾400分鐘的《比悲傷還悲傷的故事》，原製作團隊有更充足的時間篇幅講好這段虐戀故事，更提出了難道悲傷的事，就不可以有幸福的結局？這個更大的生命題旨。愛看虐戀欠哭的人不止囤面紙，還可以對人生重抱希望，這也算是台製虐戀劇的新高度了！