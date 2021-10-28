被稱為人類「第二個大腦」的腸胃道，其中佈滿的神經元，遠比脊髓還多，又不受中樞神經系統控制而獨立運作；腸道中的微生物菌相更對我們的身心健康產生莫大影響，除了「腸道健康，人就不老」之外，順著腸胃道運作的邏輯過生活，更是最強養生之道。中醫師郭大維提供自己在做的日常活化腸胃訣竅。

●養胃健脾 4大黃金時間

郭大維醫師指出，在中醫的觀念中，每個時辰都有對應的五臟六腑，因此在養生上應該要順應時辰來做調整。他提出養胃健脾的4大黃金時間：

(資料來源/《讓腸胃動起來》時報出版；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

郭醫師解釋，清晨5點到7點最適合排便，因為這時大腸具有吸收水分、調節水分代謝與排泄體內廢物的功能。此時起床後，可略以溫水漱口後，喝下100CC左右溫開水，幫助潤滑口腔、食道、胃黏膜及腸道，喚醒腸胃道蠕動功能。

至於早餐，郭醫師建議，最好能在早上7點到9點的胃經時刻吃完。他也提醒，早餐盡量以溫熱食材為主，如果要吃蔬果或喝精力湯、蔬果汁等，可以在餐後半小時再吃喝，既能暖胃又能獲得營養。

除此之外，上班族可能一進公司就座後便開始忙碌，久坐會減緩腸胃功能。郭醫師指出，上午9點到11點正是對應肌肉的脾經時刻，要適度按摩肌群或稍事活動，都能幫助腸胃運行；而飯後的下午1點到3點，是小腸運作高峰，來杯溫熱茶飲或多補充水分，可以幫助身體消化並排毒。

●養出快樂腸胃 中醫師自己奉行的養護要訣

郭大維指出，他自己從小就是個腸胃常出狀況的孩子，還曾經因為太愛吃肉圓，吃到連夜送急診；剛開始執業看診後，因為忙碌疏忽正常生活，結果胃潰瘍發作，還被檢出幽門桿菌，整個腸胃狀況一團混亂。

如今他深深體悟，腸道健康狀態其實就是一個人生活型態的具體體現。除了掌握4大黃金時間外，郭醫師建議：

1.適度抒發情緒、放鬆身心避免過勞

2.避免抽菸喝酒

3.維持正常飲食習慣，不偏食、暴飲暴食或胡亂節食。

4.注意飲食衛生，不潔食物、餐具及口沫都可能傳染幽門桿菌。

5.維持運動習慣。

郭醫師建議，最簡便的養胃運動就是餐後散步，可在早餐或晚餐後半小時後，以抬頭挺胸、小腹微收、雙臂自然擺動並且大步走的方式，走到身體微出汗即可，時間大概30-60分鐘。郭醫師指出，經常散步可以幫助消化，消除腹脹，還能促進血液循環，提升身體整體量能與免疫力，絕對是對腸胃道最好的活化秘方！