漳州人顏思齊於400年前率商船團隊登陸雲林，開啟台灣拓殖史，名作家楊渡認為，顏思齊不只手拓台灣，更重要的是發展海上力量，之後才有鄭芝龍、鄭成功擊潰荷蘭人，換來東亞海上貿易二百餘年的安定。

楊渡18日赴雲林縣政府大禮堂，以「開台四百年--大航海時代顏思齊」為題，從顏思齊登陸雲林縣北港溪談起，至今雲林縣水林鄉顏厝寮還有顏思齊建寨的遺蹟。

雲林縣今年舉辦開台四百年紀念活動，楊渡以自己的作品《1624—顏思齊與大航海時代》為主講內容，細說明朝年間，在漳州月港（今屬廈門海滄）長大的顏思齊，因涉案遠走日本，在日本平戶欲舉事不利，率廿八兄弟入台。

楊渡認為，當年絕對不是只有廿八人，而是十餘艘商船，有對日本對荷蘭的交易經理人，也有武裝保護人員，「至少要有一千餘人」，否則沒有必要在水林鄉建立十個寨堡。而這一千餘人，以泉漳人士為主，給台灣引進農耕牛隻和先進的農耕技術。

對談的雲林縣長張麗善則以為，開台拓殖史從雲林開始，因為顏思齊，17世紀時，荷蘭、西班牙、日本都有參與東亞海上貿易，其中可以想像，當年的雲林北港溪內河港口，「具有一定的國際地位」。

雲林縣長張麗善（中）邀名作家楊渡（左2）主講開台四百年史。

顏思齊死後，結拜兄弟中的鄭芝龍被推為領袖，縱橫台灣海峽亦商亦盜，在金門料羅灣一戰，大敗9艘荷蘭戰船，以至荷蘭人自己承認，此役之後在東亞地區已無力再戰。楊渡認為，這一戰奠定了之後二百年的東亞海上和平。

曾為尋找顏思齊事蹟，訪遍荷蘭、日本與大陸，楊渡以為，雲林作為顏思齊登陸發展的基地，在台灣開拓史具有相當重要的意義，樂見雲林縣政府挖掘顏思齊史料，讓後人銘記台灣發展史。

雲林縣文化觀光處處長陳璧君主持這場演講，她表示，10月29日起至12月26日，雲林陸續舉辦開台四百年各項紀念活動，包括復刻17世紀的荷蘭戎克船，希望大家共同來尋找大航海時代的台灣。