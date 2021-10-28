吃高油脂的食物會導致肥胖和各種問題，科學家們試圖了解肥胖產生傷害的過程中，發生了哪些事情，他們從毛囊找到可能的答案。

禿頭、掉髮的原因很多，可能是藥物、生活作息、疾病等，而現在新研究發現，吃太油也可能導致落髮。

●高油脂引發身體發炎 阻礙毛髮生長信號

一篇由日本東京醫科及齒科大學（Tokyo Medical and Dental University）發表的論文表示，高油脂飲食可能會導致落髮、禿頭，原因是油脂傷害毛囊。

一般而言，表皮中毛囊母細胞，它們會自我更新，會分化毛囊並分泌化學物質告訴毛囊何時該生髮或休息，每個月會長出約1公分毛髮。

而這篇發表在《自然（Nature）》的論文，將老鼠分為高油脂飲食組和一般飲食組，結果發現連續餵4天高油脂，就會對毛囊幹細胞產生氧化壓力，甚至會出現毛囊幹細胞往皮膚表皮分化的現象，一旦發生這種情況就表示那個毛囊不會再長出新頭髮。

東京醫科齒科大學幹細胞生物系助理教授森永浩伸（Hironobu Morinaga）進一步解釋，高油脂飲食會阻礙生長頭髮的生物訊息，阻止毛囊更新，而讓毛囊進入休止期而落髮。

此外，研究者將高油脂飲食組又分成年紀大和年輕2組老鼠，結果發現，年紀大的老鼠吃1個月高脂飲食，毛髮變得稀疏且難長出新毛，年輕組則是3個月後開始出現毛髮稀疏的情況，且具有肥胖的遺傳基因而變肥的老鼠，也都會有掉毛的現象。

●高油脂飲食會導致掉髮？皮膚科醫師：缺乏3種營養素比較有可能

高油脂飲食和落髮之間的關係，專家認為尚未清楚，而且也沒有直接的關係，掉髮的原因也沒那麼單純。

桃園長庚醫院皮膚科主任黃耀立指出，這個研究是動物實驗，加上高油脂飲食會導致毛囊萎縮、進入休止期，也沒有相關研究，「高油脂飲食會導致肥胖，而以最常見的禿頭原因雄性禿來講，代謝性症候群的確和雄性禿有關，但要因此確定高油脂飲食和禿頭之間有因果關係，這有待討論。」

台北長庚醫院植髮中心主任陳建勲也表示，老鼠落毛無法對應人的落髮問題，而高油脂有可能引起發炎，但這與落髮的關係相對低，「女性的落髮的確有可能與發炎有關，切片可以看到毛囊周圍有發炎的現象，但這不是最關鍵的原因。」

不過臨床上的確會看到缺乏營養素而掉髮的案例。頭髮生長需要鋅、鐵、蛋白質，當這3種營養素不夠時，身體自然會進入節能狀態，捨棄一些不必要的營養「開銷」，指甲、毛髮就是首先會被捨棄的對象。

黃耀立舉例，帶殼海鮮鋅含量高，有些人對帶殼海鮮過敏所以不吃而掉髮，給予鋅片治療馬上就好轉；或是女性經期來臨，鐵質流失較多，也容易掉髮。此外，很多人減重卻沒有顧及營養均衡，也會短時間內大量落髮，「而且常發生在減重後3個月，」黃耀立說。

●禿頭、落髮4大主因 觀察2個現象就要注意是否禿頭

禿頭、落髮的原因很多，陳建勲和黃耀立表示常見的原因包括：

1.雄性禿：與基因和雄性荷爾蒙有關，20歲的人有20%的風險，30歲則有30%，以此類推，所以年紀愈大機率愈高。

2.圓禿：因為皮膚淋巴球攻擊毛囊所致，目前尚未了解是什麼因素造成淋巴球攻擊，部分患者有甲狀腺疾病、紅斑性狼瘡等免疫性疾病。

3.休止期落髮：例如手術、罹患重大疾病、打疫苗、生活或情感壓力、產後落髮等等。

4.藥物：常見可能引起落髮的藥物包括A酸、治療高血壓的乙型阻斷劑、調經藥物或精神科藥物鋰鹽等。一般而言，服用初期會有落髮現象，但服用3年以上影響力就下降。

黃耀立指出一般人大約有10萬根頭髮，每天掉50～100根是正常的，而以最常見的禿頭原因雄性禿來講，男女生都會有，且不是一次掉大量頭髮，很多人不易察覺。陳建勲提醒兩點，如果有其中1點就要注意：

1.掉髮量比以前多，或是發現每10根當中就有1一根是短髮或細髮。

2.頭髮弄濕後，頭髮無法遮掩前額或有縫隙

陳建勲指出，有落髮、禿頭的跡象，就趕緊治療，不論是口服藥或是生髮水，都會有效果，能預防落髮、生新髮，就有機會不用事後花大錢植髮。