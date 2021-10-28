英文閱讀是學習英語的重要管道，但是你有用對方法嗎？許多人為了快速增進英語實力會蒐集國外雜誌如《TIME》雜誌、《經濟學人》，但經常第一頁還沒讀完，下一期就來了。累積一堆雜誌，也沒有時間回頭看。

另外；不少人以過去讀國、高中課本的方式來讀雜誌，一邊查單字，一邊分析文法，看到後面，滿篇單字慘不忍賭，也讀不下去。其實只要先掌握以下幾個原則，就能讓閱讀成為有趣的學習活動：

一、挑選自己有興趣的閱讀材料

許多英文達人或老師會提倡，可藉由不同的閱讀材料來學英文，《TIME》雜誌、《經濟學人》，或是《紐約時報》等報章雜誌確實值得閱讀與學習；但是，若你對政治、經濟、新聞時事沒有興趣，或這些報導文章對你而言也許太硬、單字過多，何必硬塞給自己呢？為何不挑選自己有興趣的閱讀材料？

我個人對時尚、娛樂或表演藝術有興趣，過去會看《Vogue》、《Cosmopolitan》、《New Yorker》 或《Atlantic》、《Interior Design》等較軟性的雜誌，或一些更有趣的如汽車（如《Automobile》）、運動（如《Sports Illustrated》）、電腦（如《Macworld》）、新科技（如《Stuff》）雜誌來看。

這些雜誌在大型書局都有，不用特別訂閱，每周、每月去架上瀏覽一下，看到自己有興趣的雜誌，像是參加宴會、如何化妝、買哪個手機比較划算等主題，再買一本回家，也不用每篇都看，只挑有趣的閱讀即可，就次培養閱讀的習慣。

二、挑選適合自己英文程度的素材

書店有關英文閱讀的內容不勝枚舉，該如何挑選呢？除了上述提到挑選「自己有興趣」的內容外，也要依照自己的程度選擇，不要好高騖遠，認為應該看一些有水準的刊物或書籍，因為單字一多，將會增加閱讀的困難度。

如何選擇適合自己程度的雜誌？我建議使用「3／7法則」，意思是文章若能看懂六、七成，那就是適合自己程度的書籍、材料。像心靈雞湯、人生整理術等內容，大都非常通俗，寫給一般讀者，有個高中程度的英文即可閱讀。如果覺得太難，可選擇更簡單的故事書或給青少年閱讀的偵探、冒險故事，或是教你如何交朋友、如何跟陌生人聊天的進修書也不錯。切勿自我挑戰太大，輕鬆閱讀，享受閱讀，才是最重要的。

三、先精讀，再略讀

閱讀文章或書籍，除了選擇自己有興趣、適合自己程度的讀物外，一開始最好精讀一、兩篇文章，學習文章中一直重複出現的句法及字彙。利用閱讀是一切語言學習的基礎功一文介紹過的斷句方式，深入了解每句意思，經過頻繁查字典及斷句的練習後，你會發現閱讀這類文章越來越簡單。以下為《Cosmopolitan》 2020教導美國民眾如何投票（因為新冠狀病毒關係，選擇通訊投票的人數增多），其中一段為：

But／deep breaths／friends.／We’re here／to walk you／through every single step of／how to vote／when to vote／and where to vote／in order to／make sure your ballot counts.／Here’s where to start／and all the important dates／you’ll need to remember／to get you through November 3.

首先，用／符號，把比較長的句子切開，然後一段一段來閱讀：

不過／深呼吸／朋友／我們在此／帶你／經歷每個單一步驟／如何投票／何時投票／哪裡投票／目的是要／確保你的選票有效（your ballot counts）。／告訴你從哪裡開始／以及所有重要日子／你必須記住／才能帶你度過11月3日（投票日）。

這樣每一句、每一段精讀，語意清楚明瞭，沒有想像中困難，看到不認識的單字，拿起手機查一下，然後一字一句讀下去。等到精讀二、三篇文章後，就可以略讀（仍然使用斷句方法，但不需每個字都查字典），透過上下文意思，大致可猜出這個單字的解釋。什麼時候該查字典呢？若那個單字在文章中出現三次以上，你再查字典，不用字字查字典。

覺得自己閱讀能力較弱的人，首先一定要先精讀。就如同跑步，剛剛開始，不要想長跑，先跑個幾百公尺、一千公尺、逐日增加，幾個月後，就可以跑好幾公里，甚至開始想跑馬拉松，也就是開始閱讀長篇的文章或是看完整本雜誌。

四、利用零碎時間閱讀

但每日上課、上班都耗費許多精力與時間，該如何挪出一、兩個小時看英文書？其實利用等餐點的時間、坐捷運或公車的幾分鐘、等朋友或同事的時間、睡前的十分鐘等零碎時間，一天下來所閱讀的分量將會超乎你的想像。

英國浪漫時期的散文作家Charles Lamb一直主張街頭閱讀（street reading），意思是即使在街頭發呆或喝咖啡的時候，都可以累積很多閱讀時間。我個人也常利用睡前半小時閱讀文章（讀英文更容易入睡！），經常在兩個星期內，就讀完一本300頁的小說。

五、開始長篇閱讀

短篇閱讀可以強化閱讀能力，但是長篇閱讀，如讀一本300頁以上的書籍或小說，才是培養英文思考與語感的重要途徑。只要開始穩定閱讀，最後一定要進入長篇閱讀。

堅持、持續以上五大原則，英文能力必能大增。學習沒有捷徑，最重要的就是「毅力」與「持續力」。

文／致理科技大學講座教授陳超明

本文經授權轉載自「Tutor Jr踢踢觀點」《英語超能力》專欄