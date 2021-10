英文閱讀是學習英語的重要管道,但是你有用對方法嗎?許多人為了快速增進英語實力會蒐集國外雜誌如《TIME》雜誌、《經濟學人》,但經常第一頁還沒讀完,下一期就來了。累積一堆雜誌,也沒有時間回頭看。

另外;不少人以過去讀國、高中課本的方式來讀雜誌,一邊查單字,一邊分析文法,看到後面,滿篇單字慘不忍賭,也讀不下去。其實只要先掌握以下幾個原則,就能讓閱讀成為有趣的學習活動:

一、挑選自己有興趣的閱讀材料

許多英文達人或老師會提倡,可藉由不同的閱讀材料來學英文,《TIME》雜誌、《經濟學人》,或是《紐約時報》等報章雜誌確實值得閱讀與學習;但是,若你對政治、經濟、新聞時事沒有興趣,或這些報導文章對你而言也許太硬、單字過多,何必硬塞給自己呢?為何不挑選自己有興趣的閱讀材料?

我個人對時尚、娛樂或表演藝術有興趣,過去會看《Vogue》、《Cosmopolitan》、《New Yorker》 或《Atlantic》、《Interior Design》等較軟性的雜誌,或一些更有趣的如汽車(如《Automobile》)、運動(如《Sports Illustrated》)、電腦(如《Macworld》)、新科技(如《Stuff》)雜誌來看。

這些雜誌在大型書局都有,不用特別訂閱,每周、每月去架上瀏覽一下,看到自己有興趣的雜誌,像是參加宴會、如何化妝、買哪個手機比較划算等主題,再買一本回家,也不用每篇都看,只挑有趣的閱讀即可,就次培養閱讀的習慣。

二、挑選適合自己英文程度的素材

書店有關英文閱讀的內容不勝枚舉,該如何挑選呢?除了上述提到挑選「自己有興趣」的內容外,也要依照自己的程度選擇,不要好高騖遠,認為應該看一些有水準的刊物或書籍,因為單字一多,將會增加閱讀的困難度。

如何選擇適合自己程度的雜誌?我建議使用「3/7法則」,意思是文章若能看懂六、七成,那就是適合自己程度的書籍、材料。像心靈雞湯、人生整理術等內容,大都非常通俗,寫給一般讀者,有個高中程度的英文即可閱讀。如果覺得太難,可選擇更簡單的故事書或給青少年閱讀的偵探、冒險故事,或是教你如何交朋友、如何跟陌生人聊天的進修書也不錯。切勿自我挑戰太大,輕鬆閱讀,享受閱讀,才是最重要的。

三、先精讀,再略讀

閱讀文章或書籍,除了選擇自己有興趣、適合自己程度的讀物外,一開始最好精讀一、兩篇文章,學習文章中一直重複出現的句法及字彙。利用閱讀是一切語言學習的基礎功一文介紹過的斷句方式,深入了解每句意思,經過頻繁查字典及斷句的練習後,你會發現閱讀這類文章越來越簡單。以下為《Cosmopolitan》 2020教導美國民眾如何投票(因為新冠狀病毒關係,選擇通訊投票的人數增多),其中一段為:

But/deep breaths/friends./We’re here/to walk you/through every single step of/how to vote/when to vote/and where to vote/in order to/make sure your ballot counts./Here’s where to start/and all the important dates/you’ll need to remember/to get you through November 3.

首先,用/符號,把比較長的句子切開,然後一段一段來閱讀:

不過/深呼吸/朋友/我們在此/帶你/經歷每個單一步驟/如何投票/何時投票/哪裡投票/目的是要/確保你的選票有效(your ballot counts)。/告訴你從哪裡開始/以及所有重要日子/你必須記住/才能帶你度過11月3日(投票日)。

這樣每一句、每一段精讀,語意清楚明瞭,沒有想像中困難,看到不認識的單字,拿起手機查一下,然後一字一句讀下去。等到精讀二、三篇文章後,就可以略讀(仍然使用斷句方法,但不需每個字都查字典),透過上下文意思,大致可猜出這個單字的解釋。什麼時候該查字典呢?若那個單字在文章中出現三次以上,你再查字典,不用字字查字典。

覺得自己閱讀能力較弱的人,首先一定要先精讀。就如同跑步,剛剛開始,不要想長跑,先跑個幾百公尺、一千公尺、逐日增加,幾個月後,就可以跑好幾公里,甚至開始想跑馬拉松,也就是開始閱讀長篇的文章或是看完整本雜誌。

四、利用零碎時間閱讀

但每日上課、上班都耗費許多精力與時間,該如何挪出一、兩個小時看英文書?其實利用等餐點的時間、坐捷運或公車的幾分鐘、等朋友或同事的時間、睡前的十分鐘等零碎時間,一天下來所閱讀的分量將會超乎你的想像。

英國浪漫時期的散文作家Charles Lamb一直主張街頭閱讀(street reading),意思是即使在街頭發呆或喝咖啡的時候,都可以累積很多閱讀時間。我個人也常利用睡前半小時閱讀文章(讀英文更容易入睡!),經常在兩個星期內,就讀完一本300頁的小說。

五、開始長篇閱讀

短篇閱讀可以強化閱讀能力,但是長篇閱讀,如讀一本300頁以上的書籍或小說,才是培養英文思考與語感的重要途徑。只要開始穩定閱讀,最後一定要進入長篇閱讀。

堅持、持續以上五大原則,英文能力必能大增。學習沒有捷徑,最重要的就是「毅力」與「持續力」。

文/致理科技大學講座教授陳超明

本文經授權轉載自「Tutor Jr踢踢觀點」《英語超能力》專欄