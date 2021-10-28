台灣玉山科技協會昨（26日）晚舉辦20周年慶祝大會暨論壇，台積電創辦人張忠謀應邀出席演講，台下坐著各產業許多重量級的人物，AIT台北辦事處處長孫曉雅也是聽眾之一；對於美國發展半導體產能自主，張忠謀直言，「不大可能」。

張忠謀應邀出席玉山科技20週年慶祝大會，以「經營人的學習與成長」發表演說，在最後Q&A環節時被問及，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾言，鑒於台灣、南韓的地緣政治風險，因此美國需要發展半導體產能自主。

張忠謀表示，各國爭相發展當地半導體產業，這不僅對亞洲、英特爾等半導體廠是個挑戰，對全世界亦然，而英特爾執行長的一席話必然有其動機，也就是美國政府推動的520億美元「晶片法案」補助。

張忠謀指出，美國在1990年代時，半導體晶片製造佔全球產能高達42%，如今下降到僅17%，現在美國打算發展半導體晶片自主，建立完整的半導體供應鏈，520億美元的補助一定是不夠的。

張忠謀解釋，美國要建立完整的半導體供應鏈，就算砸了上百億美元的資金，最後仍發現這並不完整，更糟糕的可能是，成本還會比現在的供應鏈還高。