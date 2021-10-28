全聯福利中心22日正式宣布收購全台第二大量販店大潤發，震撼市場，有網友十分難以置信，若是10年前告訴他全聯會吃下大潤發，絕對不相信，因此好奇全聯是憑藉什麼，才能將事業版圖擴張至此；底下網友紛紛指向一個男人，「徐重仁吧」、「徐重仁就真的很强阿」。

1名網友在社群平台PTT上發文，難以想像全聯竟然併購大潤發，如果回到10年前，它絕對不會相信，全聯一直以來都定位在小型超市，無論生鮮、雜貨，都不算太突出，當初吃下松青就夠驚訝了，現在把大賣場買下來，「發展到這地步，依靠的到底是什麼」？

貼文曝光後，底下網友熱烈討論，「全聯先生、福利熊、支援收銀，全聯三幻神」、「福利熊」、「用心，用心，還是用心」、「行銷很強」、「全聯先生」、「我覺得是全聯先生」、「到處有啊，快比便利商店多了」、「全聯先生，社區化」。

最多人提到的是前全聯實業總裁徐重仁，認為全聯能夠有今天，徐重仁功不可沒，「徐重仁吧，把門面改了就有人進去了」、「徐重仁就真的很强阿」、「真的是靠徐重仁」、「徐重仁是重要人才」、「徐重仁的店海戰術，讓全聯成為全民鄰居」、「覺得是徐重仁有建立一些企業文化的影響」、「本來全聯就是軍公教的前身，店裡看起來像是破破舊舊的，後來被徐重仁改造的比較有質感，就變現在這樣了」、「徐重仁真的算是蠻有料的啦」、「徐重仁絕對是關鍵」。

徐重仁曾擔任統一超商、流通次集團等多家公司的董事長，於2014年受邀擔任全聯實業公司總裁，最後在2017年6月請辭，退出全聯經營決策，於同年9月正式退休。