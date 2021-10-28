美國塞港不見緩解，供應鏈衝擊當地購物旺季，日前有業者指出問題所在，主要是港口空間不足所導致，然而如今有外媒報導，並不完全是空間不足的問題，而是受到長灘港禁止堆疊貨櫃超過2層的規定，嚴重降低港口所能承載的貨櫃量，且這並非基於安全法規，是鑒於審美規範，換言之，就是這樣疊太醜了；新聞曝光後，也讓台灣網友傻眼，「這很美國」。

美國物流業者Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）日前聘請1名船長巡視美西洛杉磯、長灘2大港口，發現這2個港口數百台的起重機，只有7台在運作，且極其緩慢，3個小時的時間，只卸下10幾個貨櫃；但這並非主要原因，原因是港口空間有限，貨櫃堆積的空間嚴重不足所導致，讓陸地上、船上的貨櫃堆積如山。

據美國財經媒體報導，這樣的說法並不完全正確，問題不全是港口空間所造成，而是當地的規範，長灘港禁止企業將卸下來的貨櫃，堆疊超過2層，此外，這並非基於安全法規，而是審美規範；政府官員認為，「若是貨櫃疊的過高，太醜了」。

針對此事，彼得森也曾建言，政府應該和供應鏈相關業者合作，增設臨時貨櫃堆疊區域，讓貨櫃堆疊的高度高於6層，並非2層，「需要盡快解決這個瓶頸，這是個嚴重失控的惡性循環」，更形容其從某種程度而言，比雷曼兄弟倒閉更嚴重。

隨後，長灘市因此放寬貨櫃堆疊限制，在未來的90天內，允許長灘港堆疊4至5層；值得一提的是，彼得森建議的是6層。

事實上，加州的「加州環境品質法（California Environment Quality Act.）」的宗旨是重大計畫和土地使用對環境有著重大影響時，在可行的範圍內降低或避免這些影響，然而卻也因此衍伸許多難題；隨著加州住房短缺和氣候變遷問題重疊，該法案推升加州建房成本走高，讓住房短缺的情形更加惡化，進而導致房價不停飆漲，使許多美國加州民眾無家可歸。

消息曝光後，台灣社群平台PTT股版網友驚呼，「真的智障」、「這很米國」、「果然是最熟悉的美國人」、「在逗我笑嗎？好吧，真的有笑」、「笑死我了」、「台灣都疊到4 5層了，米國怕什麼」、「這法規太幽默了吧」、「美國人懂美?」。

另外有網友質疑，「是這個問題嗎? 等著看」、「那以前為何不會塞？」、「開放堆100層也是塞，然後會變成缺櫃」、「司機來不及載啊」、「疊到四五層不運走還不是一樣」、「問題是沒人工吧」。

洛杉磯、長灘港周一（25日）發布聲明，要求貨櫃在抵達港口後，由卡車運送的9天內要載走，鐵路運送的只允許在港口放置3天，若超出時限，將以每貨櫃每日100美元的價格開罰，且逐日遞增，此令訂11月1日開始上路。