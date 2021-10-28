影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）日前在片場使用道具槍誤傷片場工作人員，造成1死1傷的悲劇，震驚全球。不料，這起悲劇近日竟然被川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）用來印在T恤上販售，他也因此被輿論撻伐，遭批果然是他父親的兒子。
川普兒子小唐納近日被發現，將亞歷鮑德溫在片場誤用道具槍殺人的事件作為商機販售。他將印有「槍不會殺人，亞歷鮑德溫才會」字眼的T恤在網路上販售，語帶諷刺的態度，引發不少人反感與不滿，認為是不尊重死者，以及在傷口上灑鹽，開玩笑開得太過惡劣。
不僅如此，他個人還連帶在自己的Instagram上發表迷因圖，認為亞歷鮑德溫會把事件歸咎在槍的問題上，態度冷血。
對於小唐納此舉，在3年前曾經在校園槍擊事件中痛失愛女，因而成為美國反對槍枝暴力運動代表人物的Fred Guttenberg，也在Twitter上回應，他表示「有人在這場意外中喪命。她是一位母親、一位妻子，一個女兒。我與她家人一樣感同身受。我唯一要說對地球上人渣 小唐納 說的就是，你果然是你父親的兒子，再也沒有比這個更可悲的家庭。」
針對小唐納的做法，也有網友如法炮製，諷刺美國前總統川普才是導致美國疫情變嚴重，讓超過73萬人喪命的兇手。另有網友認為他就是一個可悲的混蛋、低級的商人。
先前亞歷鮑德溫在片場誤傷工作人員的是欠，導致攝影導演哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）死亡，以及編導喬爾蘇沙（Joel Souza）重傷。據了解，亞歷鮑德溫可能面臨刑事指控，但應不至於被控蓄意謀殺，因他沒有明顯的謀殺意圖。根據案情最新發展，現場槍械師Hannah Gutierrez可能應付上最大責任，據了解他提供了3把槍枝供劇組使用，但為何會裝上實彈，仍待警方釐清與調查。
文章來源：DONALD TRUMP JR. SENTIENT POND SCUM IS SELLING T-SHIRTS MOCKING THE FATAL ALEC BALDWIN SHOOTING
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