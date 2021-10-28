影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）日前在片場使用道具槍誤傷片場工作人員，造成1死1傷的悲劇，震驚全球。不料，這起悲劇近日竟然被川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）用來印在T恤上販售，他也因此被輿論撻伐，遭批果然是他父親的兒子。

川普兒子小唐納近日被發現，將亞歷鮑德溫在片場誤用道具槍殺人的事件作為商機販售。他將印有「槍不會殺人，亞歷鮑德溫才會」字眼的T恤在網路上販售，語帶諷刺的態度，引發不少人反感與不滿，認為是不尊重死者，以及在傷口上灑鹽，開玩笑開得太過惡劣。

川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）將亞歷鮑德溫誤殺事件印上T恤販售。（圖／shopdonjr.com）

不僅如此，他個人還連帶在自己的Instagram上發表迷因圖，認為亞歷鮑德溫會把事件歸咎在槍的問題上，態度冷血。

對於小唐納此舉，在3年前曾經在校園槍擊事件中痛失愛女，因而成為美國反對槍枝暴力運動代表人物的Fred Guttenberg，也在Twitter上回應，他表示「有人在這場意外中喪命。她是一位母親、一位妻子，一個女兒。我與她家人一樣感同身受。我唯一要說對地球上人渣 小唐納 說的就是，你果然是你父親的兒子，再也沒有比這個更可悲的家庭。」

Someone died in this accident. She was a mother wife and daughter. I know how her family feels. The only thing I want to say to that scum of the earth @DonaldJTrumpJr is you clearly are your fathers son. Never has there been a more miserable family.https://t.co/4zJFL5yoey — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) October 26 2021

針對小唐納的做法，也有網友如法炮製，諷刺美國前總統川普才是導致美國疫情變嚴重，讓超過73萬人喪命的兇手。另有網友認為他就是一個可悲的混蛋、低級的商人。

I think Donald Trump Jr. posted the wrong T-shirt about Alec Baldwin for sale. These would fly off the shelf a lot faster. pic.twitter.com/WY8xsVBmv0 — Rick Ocean 🇺🇲🇳🇴 #Resister (@RickOceanMusic) October 25 2021

just a little reminder. YOUR DADDY killed 757849 people.https://t.co/tXs4dsWEzB — Scoot 😷 (@ImpeachmentHour) October 26 2021

Donald Trump Jr is a low class low talent low IQ individual whose only claim to fame is his less intelligent insurrectionist father. How about a t-shirt that says that? https://t.co/t82rdvIlYC — The RiVeTeR (@rwjg) October 25 2021

Donald Trump Jr. is hawking a t-shirt that uses a tragic movie-set shooting to mock Alec Baldwin..



A tee declaring “Guns Don’t Kill People Alec Baldwin Kills People” is selling for $27.99



What a pathetic asshole.. — Old Man Lefty (@OldManLefty1) October 26 2021

先前亞歷鮑德溫在片場誤傷工作人員的是欠，導致攝影導演哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）死亡，以及編導喬爾蘇沙（Joel Souza）重傷。據了解，亞歷鮑德溫可能面臨刑事指控，但應不至於被控蓄意謀殺，因他沒有明顯的謀殺意圖。根據案情最新發展，現場槍械師Hannah Gutierrez可能應付上最大責任，據了解他提供了3把槍枝供劇組使用，但為何會裝上實彈，仍待警方釐清與調查。