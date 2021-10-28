父母過世留下高達8000萬元現金，竟然有人考慮放棄繼承！一名網友在PTT分享，同事最近父母相繼離世，留下8000萬元現金的遺產，卻考慮要放棄繼承，因為那筆錢是「不義之財」，原PO在內5名同事都認為該放棄，想詢問鄉民看法。眾鄉民紛紛喊：「魷魚遊戲？？」、「請務必讓我繼承」、「錢錢是無辜的」。

一名網友在PTT《WomenTalk》版發文，表示一位同事的父母最近相繼離世，留下8000萬現金的遺產，但是同事發現這筆錢是不義之財，想放棄繼承。包含原PO在內5名同事，都覺得應該放棄繼承，想知道鄉民們的看法是否相同。

有人認為是幻想文，回應：「哪部？」、「魷魚遊戲？？」、「一看就幻想文阿 叫你朋友把錢匯給我 我會花得很心安」，還有人要原PO說明是哪種「不義之財」。

更多網友表示：「絕對該繼承 不繼承對不起祖宗十八代」、「人無橫財不富，馬無夜草不肥，橫財不富窮人命，夜草不肥勞命馬」、「請務必讓我繼承」、「不然這罪惡就交給我承擔吧 業力轉移我不入地獄 誰入地獄」。

另有人建議：「幹嘛放棄，繼承下來拿去做善事不就變義財了」、「繼承下來在捐給公益團體」。不過也有人贊同放棄，因為：「販毒走私黑吃黑小心黑道找上門」、「放棄為佳，哪天被盯上，入獄還是幸運的」、「還是他父母就是因為八千萬翹的」。