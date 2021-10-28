23歲大陸女星孟美岐近日深陷小三疑雲，繼遭音樂製作人陳令韜的前女友控訴4年多的感情因孟美岐介入破局，現在又有一位受害正宮出現，那就是曾參加選秀節目《快樂女聲》的美女網紅李楊璐。李楊璐昨(27日)深夜因不滿遭孟美岐粉絲咄咄逼人，火大公開前男友陳澤希與孟美岐昔日偷情對話截圖寫下：「能說會道！感人肺腑！她是真的很能幹很行！」同時也證實了孟美岐不僅是小三慣犯，而且從頭到尾都知道她交往的對象早有正牌女友。

孟美岐被爆介入製作人陳令韜與前女友的4年戀情，對此孟美岐雖然向受害正宮道歉，但她也強調從頭到尾沒有介入他人感情，暗示自己也被陳令韜所騙。然而孟美岐這個說法就讓令一位受害者看不下去，已淡出演藝圈轉行網紅的Aimee李楊璐昨日深夜更火大在微博公開前男友陳澤希當年與孟美岐的偷情對話，諷刺寫下：「能說會道！感人肺腑！她是真的很能幹很行！真愛粉們加油啊！繼續支持她！她沒錯！她最棒！她忍辱負重委曲求全她大情種好了哇！我要是男人我心都化了呢，就喜歡這種溫柔懂事能屈能伸的好姑娘。」

李楊璐公開孟美岐與前男友對話，證實孟美岐知三當三。(取自李楊璐微博)

從李楊璐公開的對話截圖中，只見孟美岐深情地向男方告白「認識你到喜歡你到愛上你，一個多月的時間，時間很短暫，我們也沒有經歷過多少事情，但是回憶是美好的」、「記得我跟你說過，兩者之間不存在兼顧，早晚都要做出決定，我也知道這個決定從一開始就不是我，但是我還是選擇勇敢愛下去」、「第三者這個詞不適合我孟美岐，離開我也會瀟灑的離開的」，間接證實孟美岐知道對方有正宮女友的事實，也就是「知三當三」。

孟美岐站姐崩潰爆料。(取自微博)

孟美岐捲入小三疑雲更是令粉絲心碎，有位站姐更火大在網上爆料孟美岐與陳令韜的偷情時間表，赫然發現原來孟美岐20天內有16晚都與陳令韜開房，怒斥孟美岐還有事業心嗎？心碎脫粉。