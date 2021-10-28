不少人都會打趣說，早餐店的大冰奶每喝必拉，是最好的便秘解方，然而實際上卻有可能是東西不衛生引起的。對此營養師夏子雯就揭發4個可能原因，以及4招可以喝了不會腹瀉的方法。

夏子雯在臉書《夏子雯-貼近你生活的營養師》PO文分享，表示時常聽到有人喝了早餐店大冰奶就拉肚子的情形，她指出有可能是4大原因造成，包括「冰塊加太多，導致腸道過於刺激」、「奶精是飽和脂肪酸，當油脂攝取量高時，容易有通便效果」、「可能選到鮮奶茶，乳糖不耐症患者就會因乳糖酶不足而腹瀉」以及「生菌數過高，尤其是大腸桿菌超標，容易發生在冰塊不乾淨的情形上」。

夏子雯隨後也分享，民眾喝早餐店大冰奶不會容易腹瀉的解方，包括「去冰，不宜喝太冰涼的飲料」、「不喝奶精奶茶，選無糖鮮奶茶更健康」、「挑衛生乾淨的早餐店光顧」以及「盡快喝完這杯奶茶」，都是有效的做法。

文末夏子雯也補充，可以的話還是自己泡，她本人則是最喜歡無糖紅茶加上低脂鮮奶的作法。