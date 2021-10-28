日本首相岸田文雄今天出席與東南亞國家協會（ASEAN）領導人線上會議時表示，強烈反對有國家挑戰海洋秩序。他出席東協相關會議後對媒體表示，他言及台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田今天出席東協10國與日本的領導人線上會議，也出席東協加日中韓（10加3）領導人線上會議以及東協與日本、美國、中國、俄羅斯等領導人舉行的東亞高峰會（EAS）線上會議。

會議結束後，岸田對媒體表示，他在會中也言及香港、新疆維吾爾自治區的人權狀況、台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田出席與東協10國領導人線上會議時表示，將印度太平洋變成自由開放的和平之海是共同利益，強烈反對有國家挑戰基於法治的自由開放海洋秩序。

日本經濟新聞報導，岸田此言是劍指中國。因為中國在東海、南海反覆做出威嚇、脅迫行為。中國公務船也經常出現在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域。菲律賓、越南因南海問題與中國對立，日本盼與這些東協成員合作，提升遏止力。

岸田在這場線上會議上表示，期待2023年日本與東協領導人會議能在日本舉辦，獲得贊同。

岸田表示，日本將支援各國克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至今日本已對東協提供逾1600萬劑疫苗，實施了總計320億日圓（約新台幣78億元）等無償資金合作。

岸田呼籲東協國家合作，一同實現美日等國所追求的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）。他強調，對於自由開放的印度太平洋所共享的開放性、透明性、包容性、法治等本質性原則，日本期盼與東協具體合作、推動。（編輯：劉學源）1101027