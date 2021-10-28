20國集團（G20）峰會30、31日將在羅馬舉行，美國眾議員今天致函G20輪值主席德拉吉表示，台灣在全球經濟扮演重要角色，也是國際社會負責任一員，邀台參與G20峰會關乎全球利益。

美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）今天聯名致函G20輪值主席、義大利總理德拉吉（Mario Draghi），力挺台灣充分參與今年G20羅馬峰會。

根據中央社記者取得的信函，議員向德拉吉表示，台灣在全球經濟扮演重要角色，參與G20峰會關乎全球利益。台灣是亞洲第7大經濟體，若以購買力平價來算，台灣高居全球第19大經濟體，外匯存底則位居全球第5。

此外，議員指出，台積電是全球半導體晶片最先進製造廠，在世界面臨供應鏈危機之際，晶片重要性越來越高。「有鑒於供應鏈中斷問題、半導體需求量提高，在重大國際外交活動上與台灣政府建設性往來是種必要，而非選項。」

議員進一步指出，除經濟實力值得被納為G20一員外，台灣同時也是世界舞台上真誠、負責任且有誠信的一員。

議員舉例，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初，台灣向世界衛生組織（WHO）提出病毒恐人傳人的警告，更提醒中國，堪為無私善舉。疫情嚴峻之時，台灣捐贈大批個人防護設備（PPE）給多國，其中也包括義大利。

議員強調，台灣政府一次又一次展現，他們願意承擔地位提升至世界重要經濟體伴隨的重擔，「台灣有很多能貢獻世界，與台灣民選政府往來能讓世界受惠良多」。議員呼籲德拉吉，最起碼應利用G20輪值主席的身分，確保台灣有一切充分參與峰會的機會。

議員提醒，默許北京做出不實領土主張和不合理要求的「膝反射」，可是有全球性後果；不斷服從中國的作為，已經損害公眾對國際組織獨立性的信任，越來越多人認為國際組織腐敗、被惡意中國影響力收買。

成立於1999年，G20目前成員包括美國、加拿大、日本、印尼、南韓、中國、德國、法國、義大利、英國、阿根廷、澳洲、巴西、印度、墨西哥、俄羅斯、南非、阿拉伯、土耳其與歐盟。

G20未有常設秘書處，會員每年選出輪值主席國，負責舉辦下年度會議與峰會，目前輪值主席國由義大利擔任。輪值主席國也有權邀請非成員國參與會議，西班牙就是固定來賓國。（編輯：陳正健）1101028