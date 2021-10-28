美國總統拜登今天在東亞高峰會（East Asia Summit）上，批評中國在台灣海峽採取脅迫行動，威脅區域和平與穩定，並重申美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

路透社報導，拜登透過視訊在東亞高峰會上指出，美國「對中國在台灣海峽採取脅迫及強勢行動深感擔憂」，這類行動「威脅區域和平與穩定」。拜登並重申，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

拜登表示：「美國對台灣做出承諾。事實上那項承諾堅若磐石（rock-solid），且歷屆政府始終一貫。那持續維護台灣海峽以及那個區域的和平與穩定。」

拜登也表示，他將會為「新疆和西藏的人權以及香港人民的權利」直言不諱。

白宮則發表聲明提及：「拜登總統也重申美國致力維護基於規則的國際秩序，並對那項秩序面臨威脅表達擔憂。他表明，美國將會繼續與盟邦和夥伴站在一起，支持民主、人權、法治和海洋自由。」（譯者：陳正健）1101028