中華U23男足27日在吉爾吉斯進行的U23亞洲盃資格賽I組首戰勁敵越南，儘管死守80分鐘沒有失球，第82分鐘仍被效力於越南甲級聯賽河內FC的黎文春攻破大門，以0比1惜敗，後衛鄭知桓也在終場前領到紅牌，30日對緬甸將遭禁賽，無法上陣。

外界評估越南實力高於中華隊，最後比賽僅以1球分出勝負，記者賽後詢問U23中華隊教頭陳俊明，如何看到這個令人驚訝的結果。陳俊明則說對球員表現非常驕傲，從知道對手是越南開始就不斷灌輸選手面對強隊，必須更努力更積極更有團隊精神，就有可能與對方抗衡，他也很滿意球員做到了。

陳俊明也指出，比賽中幾個判決對中華隊不利，球員情緒確實被影響，希望接下來球員能保持鬥志迎戰緬甸，目標就是贏球。由於分組第1才能直接晉級明年6月在烏茲別克進行的U23亞洲盃，中華隊下役一定得贏緬甸，即使只拿分組第2，也還有機會跟其他9支分組第2比較戰績，取前4隊晉級。

中華隊此役擺出4-2-3-1陣型對陣越南，3名從泰國趕到吉爾吉斯的成年隊國腳吳彥澍、林明偉、梁孟昕全都先發上陣。儘管越南小組攻勢猛烈，中華隊防守也能頂住，並伺機反擊，可惜都未能創造出好的破門機會。

中華U23男足先發左翼林偉傑。（中華足協提供）

下半場中華隊換上左邊衛馮少祺，變陣3中衛鞏固防線，可惜「門清」不失球功虧一簣，第82分鐘越南右路長傳，阮陳越強在禁區邊緣送出隱蔽的腳後跟妙傳，阮海龍吸引防守後斜傳左側禁區，中華隊右邊衛林駿凱沒有及時退防，讓黎文春推射打入球門對角，打破0比0僵局。

失球後中華隊奮力反攻，但第85分鐘鄭知桓在左路與對手拚搶，兩人雙雙倒地，鄭卻遭韓籍主審判紅牌出場，使少打1人的中華隊反撲無力。補時結束前場上還發生一段插曲，中華隊門將李冠霈沒收射門後遭越南球員推倒，裁判卻置之不理，逕自吹響比賽結束哨音。

擔任中華隊先發左翼的林偉傑賽後表示，上半場教練團下達的戰術是不失球、穩守反擊，球員有確實執行並打出自信。下半場因體力下滑，肢體接觸也多，「但裁判的判決對我們來說是一個很嚴重的致命傷，在被進球前，我們有3到5顆的快攻機會，以及有效防守被敵人侵犯犯規，但裁判沒有吹判。」不過林偉傑強調尊重裁判判決，「我們還沒有輸，下一場我們會拿下勝利。」