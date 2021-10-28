根據美麗島電子報10月針對「民眾認為誰最適合擔任下屆總統」所作最新民調出爐，副總統賴清德以25.5%居第一，新北市長侯友宜則以23.0%緊追在後居第二，台北市長柯文哲14.2%第三，其他依序為國民黨主席朱立倫9.0%、桃園市長鄭文燦6.4%。

美麗島電子報董事長吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中，搶先曝光該報所做的「誰最適合擔任下屆總統」民調，同時公布10月信任指數，其中以侯友宜73.1最高、其他依序為賴清德59.8、鄭文燦58.3、總統蔡英文51.3、柯文哲49.5、朱立倫42.3。

主持人劉寶傑表示，4大公投是民進黨的政權保衛戰，更重要的是它決定民進黨到底誰會浮出頭。如果這時賴清德有舞台、行政院長蘇貞昌有舞台，鄭文燦卻沒有舞台，根據該份最新民調，針對政治人物的信任指數來講，賴清德(59.8)和鄭文燦(58.3%)兩個差不多，可是調查誰適合當下一任總統，賴清德卻以25.5%遙遙領先鄭文燦的6.4%。鄭文燦只有當過桃園市長，而賴清德當過台南市長，又當過行政院長。如果鄭文燦不能補這個資歷，很難衝上來。

吳子嘉則分析認為，鄭文燦若一拉高到總統層級，就差了兩檻，一個是總統、一個是行政院長，因此如果鄭文燦不去當行政院長，一點機會都沒有。