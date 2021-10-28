儘管全球供應鏈混亂拖慢物流，各式商品無一不漲，美國全國零售協會（NRF）仍看好今年年終假日銷售額，能打破去年締造的紀錄。

NRF周三發布預測，今年11月和12月零售銷售額成長8.5％至10.5％，達到8434億美元至8590億美元。去年年終假日銷售年增8.2％。

NRF預期在網購帶動下，今年線上及非店內銷售額增幅，介於11％和15％之間，來到2183億美元至2262億美元。過去5年，美國假日銷售額平均增長4.4％。