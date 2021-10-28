供應斷鏈沒在怕 NRF：今年假日銷售仍可望破紀錄 07:212021/10/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管全球供應鏈混亂拖慢物流，各式商品無一不漲，美國全國零售協會（NRF）仍看好今年年終假日銷售額，能打破去年締造的紀錄。 NRF周三發布預測，今年11月和12月零售銷售額成長8.5％至10.5％，達到8434億美元至8590億美元。去年年終假日銷售年增8.2％。 NRF預期在網購帶動下，今年線上及非店內銷售額增幅，介於11％和15％之間，來到2183億美元至2262億美元。過去5年，美國假日銷售額平均增長4.4％。 拜登將動身赴G20峰會 談能源價格與供應鏈困境 陸港觀盤－中國內循環 力拚谷底回升 #全國 #NRF #億美 #銷售額 #假日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》台光電營運淡季發光 昆山廠再添產能 17:392021/10/27 財經 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 18:352021/10/27 財經 《通信網路》聯亞Q3獲利摔新低 經營團隊致歉 17:052021/10/27 財經 嘉義殯葬園區環狀道卡關 引爆縣市矛盾 04:102021/10/27 地方新聞 9月景氣燈號續亮紅燈 國發會：疫情、供應鏈風險仍存 16:572021/10/27 財經 《國際產業》廣告營收意外好 Alphabet獲利連3季創新高 12:162021/10/27 財經 《國際產業》基礎化學品價揚 巴斯夫3度上調全年獲利 15:232021/10/27 財經 美元蓄勢、日圓走弱 北富銀換匯量增近兩成 04:102021/10/27 投資理財 美國半導體在地製造 張忠謀不看好 04:102021/10/27 焦點要聞 昇達科啖低軌衛星商機 營運燒 04:102021/10/27 證券．權證 信義大陸建案助攻 營收戰新高 04:102021/10/27 證券．權證 財經熱門新聞 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 高價股領銜主演 15檔飆天價 - 財經要聞 - 工商時報 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 港口令被嗆「政治把戲」 拜登又要出大招 航運業者要哭了 - 財經 明年全球經濟 面臨十大風險 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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