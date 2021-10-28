加拿大央行27日公布最新貨幣決策，11月1日起結束量化寬鬆（QE），轉而進入再投資階段，同時暗示首次升息時間將往前提。

加拿大央行表示，走過春季的疲軟低潮後，加國經濟恢復成長動能，但仍受制於供應鏈吃緊問題。央行結束QE進入再投資階段，也就是只購買足夠取代到期債券的新債，初步目標是每月買債40億至50億加元。

央行一如預料讓基準利率停留在0.25％，最新預測指出目前的利率水位可能維持到明年第2季或第3季，暗示升息時間會比原先預期的還早。