指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝外遇護理師，昨在臉書發文道歉，承認因私事處理不當，造成大家的困擾，但基於保護當事人隱私而不便對外說明，引起熱烈討論，但道歉文中絕口不提護理師與孩子的事，讓不少網友質疑，先前才說兩人只是朋友，孩子是跟前男友生的，現在敢不敢驗DNA對決？難道為了官位要讓小孩沒爸爸？不過，也有許多網友留言支持王必勝，認為私事與工作應分開看，王太太都沒說話了，大家是在吵什麼。

王必勝昨在臉書發文道歉，因為私領域的事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人與相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意與自責。本次事件的個人錯誤，他都已經向家人說明，並希望能取得原諒，另基於保護當事人隱私，不便對外多做說明，「無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。」

貼文曝光隨即引起網友討論，由於王必勝先前出來回應時曾強調與林姓護理師只是多年好友，且對方的孩子也不是他的，是護理師與前男友所生。如今PO出來的文章卻絕口不提孩子的事情，也讓部分網友不滿直呼「道歉卻不認錯，為了官位，讓小孩沒爸爸」、「不敢驗DNA讓大家閉嘴就是有鬼」、「有要跟護理師的女兒驗DNA嗎？」

也有許多網友替其緩頰說，私人領域與工作無關，而且王太太都沒有出來說話了，其他人更沒有資格去批判，王必勝是否要承認護理師小孩的存在，也是他與家人之間的事情，而且只要他沒有影響到在工作上的表現就好了。「私人領域跟工作無關，感謝您為防疫所付出的辛勞」、「工作歸工作、家事歸家事」。