距離12月18日舉辦的四大公投剩下不到2個月的時間，國、民兩黨全力動員，其中民進黨規劃的多場公投說明會將於30日開始，首站將在桃園市中央大學舉辦。對此，國民黨前立委陳學聖昨(27日)在臉書提出質疑，可以不要在中央大學嗎？這不是有違政治進入校園的原則嗎？雖校方後來聲明指出，借用事宜皆依本校場地租借辦法辦理，但陳學聖翻出校方在2017的場地租借管理辦法，直言「規定如此清楚，為什麼不能依法行事，守護校園？中大在怕什麼？」

陳學聖昨下午先在臉書指出，記得台大就曾因為出借場地給「中國好聲音」辦活動，引發不同政治立場支持者強烈衝突；前行政院長江宜樺應邀到台大校園演講，也因有人抗議，結果無法舉行；提這些例子就在說明這些年來，大學避免政治衝突，根本已不外借場地辦政治活動，桃園場地這麼多，何必一定要為難中央大學？請放過中央大學，給校園一處寧靜的研究學習環境吧。

到了晚間近23時許，陳學聖再發文指出，有關民進黨將在中央大學舉辦第一場公投說明會，被他質疑「政治進入校園」，學校緊急發表聲明指出，有關本次場館借用事宜皆依本校場地租借辦法辦理。本次場地借用係由民間團體依規定申請，校方已要求其遵守現行防疫規範。只要活動不違反一般社會善良風俗規範，中大對活動細節並不會多加干預。

不過，陳學聖認為，「中大真的怕執政的民進黨！只能蒙著頭說瞎話，呼攏這只是民間團體活動，所以細節不會多加干預！」他更要中大主事者翻翻學校在2017年10月13日所公布的場地租借辦法，明文寫著「各場地以校內活動為優先使用，不得為特定政治宗教團體進行宣傳或活動。」

陳學聖質疑，「規定如此清楚，為什麼不能依法行事，守護校園？中大在怕什麼？」