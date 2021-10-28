湖人昨天在老大哥詹姆斯(LeBron James)缺陣情況拿下馬刺，而新當家控球後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)都繳出優質成績，不過球隊為保護詹姆斯避免重蹈上季覆轍，目前將他列為每日觀察名單，將不會出戰今天對雷霆的比賽，而昨天對馬刺一戰戴維斯膝傷受到影響，不過他仍會帶傷上陣。

LeBron James is out tonight in OKC with right ankle soreness. — Mike Trudell (@LakersReporter) October 27 2021

詹姆斯在前天打敗灰熊一戰右腳受傷，灰熊前鋒班恩(Desmond Bane)壓在他右腳上，而他隔天仍感覺痠痛，詹姆斯賽後說：「我第一時間就想著，別又來了，這跟那次很像但不一樣。對方摔到我腿上也無可奈何，沒能及時把腿抽開。」賽後右腿接受全天候治療，也沒有出戰對馬刺的比賽。

戴維斯昨天對馬刺拚盡全力拿下35分17籃板，不過在比賽中途一度傷及膝蓋，他面露痛苦倒地抱著受傷膝蓋，狀況看來不太樂觀，在昨天賽後戴維斯的狀態一直暫定「questionable」(出戰成疑，上場機率50%)，不過稍早湖人官方宣布他確定出戰今天對雷霆的比賽，將繼續與韋斯布魯克合體搶勝。

湖人招兵買馬改變陣容，為再次衝擊總冠軍，但引進球員似乎年紀偏高，其中韋斯布魯克(32歲)、霍華(Dwight Howard)35歲、安森尼(Carmelo Anthony)37歲、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)33歲、亞瑞薩(Trevor Ariza)36歲、朗度(Rajon Rondo)35歲，加上詹姆斯也36歲，並不受外界看好。

而例行賽還未開打前就傷了亞瑞薩和荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)，加上詹姆斯列入觀察名單，另外戴維斯易受傷體質讓人擔心，開季至今沒幾場湖人就面臨外界所猜測的大問題，這群老將擁有十足賽場經驗，但身體終究不是鐵打的，要應付長時間的賽季確實吃力，就看教練接著該如何運籌帷幄了。