王牌經紀人孫德榮，2014年罹患膀胱癌，化療後摘除膀胱，裝上人工膀胱度日，身體狀況時好時壞的他，日前發文透露有腎衰竭跡象加上發燒，醫生堅持不讓他出院，導致隔天行程取消，昨（27日）再度發文除了報平安之外，強調因為醫生擔心手術後有後遺症，目前分成兩派正在研議。

孫總昨（27日）曬岀憔悴躺在病床上的照片，只見他對著鏡頭露出微笑並比岀讚，身體狀況似乎好轉不少，但看的岀來仍相當虛弱，表示不知道是心理因素還是真有這回事，只要一回到榮總病情就會好轉，不過曾罹患膀胱癌的他，當時用50公分大腸做了人工膀胱後，曾發生尿路感染，讓醫生分成兩派評估，感染科要求把右邊腎臟石頭拿掉，以免同樣細菌再次感染，泌尿科則認為人工膀胱是大腸做的，裡面充滿絨毛，擔心打石頭變成小沙子無法全部排除，造成更大後遺症，因此仍在研議中。

孫德榮2014年罹患膀胱癌後，透露膀胱是擷取50公分大腸做的，泌尿科醫生做成一個囊儲藏尿液，由於是大腸做的，會分泌大腸液讓排便時較順暢，此外膀胱容量只有200多C.C，1個多小時就要上廁所一次，復健時都得在有廁所的路線上，更有長達半年時間都必須帶著尿袋，由於必須避免腎衰竭，得常補充水分又無法憋尿，常影響到他的睡眠狀態。

孫德榮之前和殯葬業者小冬瓜拍片時，曾提到後事希望交由好友于美人幫忙處理，更表示早就選好遺照，傾向不布置靈堂，還點名羅志祥必須到場。