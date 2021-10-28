晟德(4123)宣布攜手中信農業產業基金與伊利集團的全資子公司香港金港商貿簽署股權買賣協議，金港將以每股港幣10.06元即總價港幣53.4億元，取得澳優乳業(1717.HK；以下簡稱：澳優)30.89%股權；其中晟德集團將轉讓12.4%股權，交易金額新台幣77億元(港幣21.45億元)，預計處分投資利益新台幣42億元。

澳優將同步定向發行新股9000萬股予金港，交易完成後伊利集團將間接持有澳優34.33%股權，並須依據香港上市規則收購守則規定就澳優已發行全數股份提出全面公開收購；伊利集團將支持澳優獨立運營，專注發展現有業務，並維持澳優於香港資本市場的上市地位。

本次釋股後晟德仍為澳優第二大股東，對澳優持股為7.23%；隨著乳業龍頭伊利集團的加入，澳優未來發展持續向上看好，晟德所持股權價值可期。截至6月底，晟德每股淨值為46.1元，繼投資成果不斷「兌現」，今年已累計流入近百億現金，將加速推動核心事業持續壯大，永續金流及獲利模式已儼然成形。

伊利集團穩居全球乳業第一陣營並多年蟬聯亞洲乳業第一，同時也是中國大陸規模最大、市值最高、產品品類最全的乳製品企業。另一方面，澳優是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養健康公司，已在全球構建了研發及供應鏈佈局，特別是羊奶粉佳貝艾特已做到全球第一，是名副其實的「細分領域之王」；此外，澳優在營養品、益生菌等領域的佈局，也有助於伊利強化營養保健品類的業務發展。兩家企業在研發、供應鏈、行銷、通路等業務層面有很大的合作綜效機會。