遠東銀(2845)數位金融子品牌Bankee社群銀行因應金融科技浪潮及投資人臨櫃業務減少，協助證券商推動數位轉型，宣布攜手亞東證券打造免臨櫃申辦及24小時線上開戶，一站完成證券及交割帳戶雙向開戶服務，使投資人在防疫之際也能安全投資理財。

金融科技浪潮使臨櫃辦理業務人數逐漸減少，金管會去年12月宣布啟動「資本市場藍圖」，截至今年2月台灣電子下單比重已達7成。隨著全球疫情狀況持續不穩，數位科技對證券商帶來的衝擊更為顯著，帶動每日電子下單數攀升。

遠銀Bankee繼與科技業「好好投資」合作「基金互換」實驗、順利成為首件沙盒實驗落地案例後，再與亞東證券合作打造免臨櫃申辦及24小時線上開戶，一站完成證券及交割帳戶雙向開戶服務，協助證券商推動數位轉型。

遠銀Bankee表示，一般而言投資人除了須開立證券帳戶外，也必須到銀行開立交割帳戶，需耗時至少半天。此次攜手亞東證券透過24小時零接觸的線上雙開戶平台，只要備妥雙證件，不出門就能在30分鐘內完成證券及交割帳戶雙開戶手續，最快隔天即能進行交易。

遠銀Bankee以BaaS嵌入式金融模式，以開放平台提供各類型開放API，進行各項金融服務串接。此次提供證券商金流與創新商業模式介接，合作提供投資人便捷的證券開戶流程，為投資人免去雙開戶須舟車勞頓且耗時的痛點，並歡迎證券商夥伴加入。

遠銀Bankee表示，將持續以開放平台態度與更多證券業者及新創團隊協力，為投資人建構流暢的投資體驗，藉由數位金融技術支援為投資人打造友善及快速的數位化服務，持續協助證券商數位化發展，全力完善數位理財生態圈。

遠銀Bankee即日起至年底亦推出一站式雙向開戶活動，成功申辦遠銀Bankee數位證券交割帳戶、並作為亞東證券之交割帳戶綁定，首次扣款成交一筆台股交易（含零股），即可獲得亞東證券提供的200元回饋金及700點Happy GO點數交易禮。