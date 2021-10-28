泰豐(2102)經營權剛剛落幕，取得多數席的南港，卻在昨天突然改派在泰豐的法人董事代表人趙國帥，原本同陣營的台灣隔熱應用科技代表人葛作亮昨晚也發出四點聲明，痛批南港名譽董事長林學圃在中壢廠土地無意遵從股臨會決議，才撤換趙國帥，並措辭嚴厲抨擊林學圃「過河拆橋、卸磨殺驢」。

泰豐在10月15日股臨會董事全面改選，南港取得多數董事席次正式入主泰豐，依照之前雙方協調，產生新一屆董事會，也選出南港代表人江慶興為泰豐新任董事長，而主持會議的趙國帥，順利完成這場股臨會，可說功在南港。

但昨天泰豐公告，南港在泰豐的法人董事突然改派，由曾任南港輪胎國外部副理呂恒志接續趙國帥董事位置，也引燃茶壺內的風暴。

台灣隔熱應用科技指派在泰豐輪胎的法人董事葛作亮晚間發出四點聲明痛斥林學圃，第一、指出以泰豐「顧問」的名義，實際掌控泰豐，並介入人事安排，已經造成泰豐的總經理、廠長陸續「被請辭」。

第二、泰豐股東臨時會於10月15日決議公開標售中壢廠的土地或股權，林學圃如今卻在泰豐處分中壢廠的議題上，顯得十曖昧，無意遵從股臨會要求董事會立即處分的決議，甚至藉故拖延。

第三、南港突然撤換南港副董事長趙國帥的泰豐法人董事職務，可能是在中壢廠售地案的議題上，趙國帥和林學圃的意見有出入。

第四、南港副董事長趙國帥於10月15日擔任泰豐股東臨時會的主席，順利讓經營權的爭議落幕，如今突然被撤換泰豐的法人董事身分，林學圃的作風令人心寒，可以說是過河拆橋、卸磨殺驢。