美律(2439)董事長廖祿立轉換身分為作家，出版新書《傳誠-台灣電聲推手廖祿立的人生思索》，強調美律面對危機，始終堅信著「誠」，才能不斷創造歷史，另外，受訪談到產業狀況，他表示，目前產業面臨三缺問題，對營運暫且保守看待，但也相信台灣會漸漸不再以代工為主，會走向更多的應用，發揮出不同的格局。

廖祿立分享指出，1978年，美律草創初期，就曾面臨存續關頭，當時的客戶從美國遠道而來，第一張大訂單，卻遭到前所未有的客訴。「如果當時沒有處理好的話，美律可能就倒了」，而當時就是靠著「誠」，面對問題，解決問題的負責態度，不僅化解危機，還贏得客戶信賴，奠定美律起步的基礎，更在業界樹立了好的名聲。

直至今日，客戶的認同與信任，仍是促成美律永續發展最重要的動能，美律之所以能隨時因應市場變化，所出正確選擇，就是因為始終以「誠」對待客戶，不和客戶競爭，才能不斷創造歷史。

產業「缺」聲連連，廖祿立分析指出，目前產業面臨三缺問題，就算供貨、人工不穩定現象後續會逐漸改善，但目前對營運還是只能保守看待。他也指出，台灣後續不單只會繼續以代工產業為主，相信隨各界把既有技術與大趨勢進一步整合，且針對新需求開發出創新應用，整體產業將循序漸進到不同的樣貌。

廖祿立也進一步談到新應用，他說，因為疫情，看到為產業衍生出許多新的機會，類似遠距教學就是，再者，車用市場上，電動車、自駕等區趨勢，未來車上都會使用視訊產品等，均是可以切入的領域。

美律將在明(29)日舉辦法人說明會，屆時除會有第三季財報細節外，預計也會對第四季展望，整體營運前景，做出更清楚說明。