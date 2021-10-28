澤米(6742)送件申請上興櫃。

澤米成立於92年2月，主要產品為半導體光學鍍膜、薄膜濾光片、光學鍍膜及精密光學元件製造，董事長兼總經理為何昆年，目前股本為5.73億元，110年上半年合併營收為1.2億元，稅後虧損為2001萬元，每股淨損為0.4元。

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