長短料負面衝擊顯現，安控廠晶睿(3454)第3季首見本業虧損，單季稅後虧損為2196萬元，累計前3季每股盈餘也降至1.35元。

IC缺料問題難解，且物料成本及運費增加，導致晶睿不僅傳統旺季落空，甚至陷入虧損谷底，晶睿第3季合併營收為12.33億元，季減19.11%，營業毛利為3.38億元，單季合併毛利率為27.42%，季減1.01個百分點，營業淨損為2941萬元，營業淨損率為2.38%，單季稅後虧損為21965萬元，單季每股淨損為0.25元。

晶睿表示，第3季受到供應鏈不足影響，以及物料成本及運費增加，導致毛利下滑，至於單季虧損的原因，則來自於長短物料遞延出貨，加上毛利下滑。

晶睿前3季合併營收為40.39億元，年減6.23%，營業毛利為12.28億元，合併毛利率為30.42%，年減3.18個百分點，營業淨利為5579萬元，稅後盈餘為1.16億元，年減42%，每股盈餘為1.35元。