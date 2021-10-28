美國有線電視新聞網(CNN)27日刊登總統蔡英文專訪，訪問中首度證實台灣的確有美軍的存在，並強調來自中國大陸的威脅與日俱增。

蔡英文表示，台灣距離中國大陸東南沿海不到200公里，不但是民主的燈塔，也需要保護以捍衛全球民主價值觀。「這裡有2300萬人每天努力保護我們自己與我們的民主，並確保我們的人民享有他們應有的自由。如果我們失敗了，意味著相信這些價值觀的人，將會懷疑自己是否應為此奮鬥」。

在訪問中，她成為台灣數十年來，首位承認美軍以訓練目的在台的總統。美軍駐台一直維持到1979年；由於華盛頓選擇外交承認北京，駐台美軍也隨之撤出。不過，去年有媒體曾暗示美軍小規模部署台灣。

CNN指出，美軍在2020年發布一段影片，隨後卻遭到刪除。在影片中，美國陸軍特種部隊正訓練台灣士兵。2020年11月，台灣國防部正式向媒體否認美軍駐台並訓練台灣軍隊。

不過，蔡英文不願透露島上有多少美軍，僅表示「沒有外界想像的那麼多」。她也強調，「我們與美國進行廣泛的合作，目的在於提高我們的防衛能力」。

CNN表示，兩岸關係如今處於近十幾年來的最低點。本月月初，共軍派出破紀錄的戰機架次進入台灣防空識別區。大陸外交官與官媒更警告，除非台灣順從北京，否則可能會入侵台灣。

報導認為，北京積極展示武力的部分原因，來自川普與拜登不斷加強美台關係。包括大規模軍售、高調訪問，使得台灣國際地位提升並激怒北京。

※兩岸緊張情勢升級

蔡英文於2016年成為台灣第一位女總統。在她上任之前，大批台灣大學生抗議當時總統馬英九與北京建立更密切關係的政策。但蔡英文上台後，台北與北京的關係也快速惡化，對岸對她發動無情的嘲諷與攻擊。

北京深信，蔡英文與民進黨尋求台灣正式獨立；儘管她在公開聲明中強調維持現狀。

相較與前幾任政府，台灣與北京的經濟、外交關係已然跌落谷底，共軍更是提高對台壓力。我國國防部證實，光10月份的前5天，北京派出高達150架次的戰鬥機、核轟炸機、反潛機與艦載預警機進入台灣防空識別區(ADIZ)。報導認為，透過闖入台灣必須回應的區域，而又不進入領空，北京謹慎的展示武力。

共機擾台是在美台關係升溫後出現的。隨著華府8月宣布對台7.5億美元的軍售，以及在美國領導的四國外交政策組織發表聲明挺台，美國與台灣關係進入前所未見的蜜月期。

在10月8日的演說中，習近平再度重申兩岸和平統一；不過，先前他也不排除採取軍事行動的可能性。大陸國台辦發言人27日也強調，北京保留武力統一的權利。