1名男子邀約前女友前往桃園某KTV夜唱，兩人唱到清晨後，男方假裝叫計程車要送她家，未料卻直接開進某旅館，一進入房間後立刻暴力痛毆女方，即使女方逃入廁所打電話求救，但男方未予理會，強行將她從廁所拖出來性侵，法院審理後，依強制性交罪判他3年6月，可上訴。

根據判決書記載，犯案男子與前女友A女於民國109 年5 月10日凌晨，唱了一晚KTV後，清晨準備離開時，男子竟對A 女佯稱一起搭乘計程車送A 女回家。

A 女不疑有他上車後，男子卻指示司機前往等載往桃園某旅館房間投宿休息，嗣在上開旅館房內，未料一進入房間後，男方突然翻臉暴怒，先徒手毆打A 女後，A 女立刻逃入房間廁所內以視訊電話向其胞兄求救，但A女從廁所出來後，男子立刻將A 女壓制在床上，並強行脫去A 女之內褲及外褲強行性侵。

女方事後怒告前男友，法灣審理後，審酌男方為滿足自己之性慾，將A女誘騙至旅館後，不顧A 女拒卻反對，竟將A 女壓制於床上違反A女意願而為性交行為，行徑相當惡劣，全案犯罪過程，看不出有何特殊之原因與環境可以同情，但男方雖於犯罪後與A 女和解並獲原諒，法官判處3年6個月徒刑，仍可上訴。