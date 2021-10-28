找工作究竟要考公職還是進大公司？一名男網友表示，進大公司只要拚個幾年就能達到年薪百萬，但考公職還得先考試，順利考上後還得依照職等升遷制度走，至少要13至14年才有可能年薪百萬，怎麼想都是進大公司的條件比較好，令他質疑「為什麼一堆人想考公職，而不是進大公司？」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，多數人大學畢業後，就開始拚考公職，但他認為照目前公職的升遷制度，撇除高職位的司法官、調查局、高考1至2級，以高考三等來說，要達到年薪百萬起碼要13至14年，若沒有再升遷，年薪大約就是120萬上下，退休金為5至6萬，不過前提是，每個進公職的人都要耗費至少8年的青春，不斷地補習、念書及考試，才能爬到這位置。

原PO說，反觀許多民間大企業，只要在公司認真拚幾年，年薪百萬不是問題，其中金融業內勤只要不求高薪，穩穩地在裡面吃大鍋飯，不僅很快就百萬年薪，還能穩穩做到退休，退休金也自己提撥6%，退休後每個月也會有4萬多的退休金可用，若再跳槽加薪幅度又更大。

原PO不解說，怎麼看都比公務員優渥，但大家上不斷鼓吹大家去考國考，「這社會到底多有病啊？為什麼一堆人想考公職，而不是進大公司？」

貼文曝光後，不少網友也回應，「個人職涯選擇，你用『有病』來形容很沒品」、「每個人追求的不同啊，就算金融業你也能保證都不會被辭退嗎？」、「金控內勤沒那麼好進，商科學士出去如果不背業績，很難拿到跟高考薪水相同的工作」、「有些公務人員升很快，薪水比你講得還優渥，而且還是涼缺，會建議自己的小孩也去考那也是情理之中啊」、「人生還沒到頭，還不知道誰輸誰贏喔，公務人員最大的價值體現在40歲之後好嗎？」