小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。經濟學人指出，全球後疫情期的經濟復甦可望持續至明年，但各種政經風險可能拖累復甦，最大風險是：全球前兩大經濟體美國和中國的關係持續惡化，演變成兩大陣營對立，進而撕裂國際社會；此外，美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策速度可能意外加快，從而導致美股崩盤。

【1】明年全球經濟 面臨十大風險

經濟學人智庫（EIU）27日發表「2022年風險展望」報告列出全球十大風險，可能影響世界經濟成長與令通膨惡化。中美兩國政經風險是牽動全球局勢的最重大因素來源，而兩岸爆發衝突也是一大可能風險。

【2】聯電Q3獲利新高 Q4更優

晶圓專工大廠聯電第三季合併營收559.07億元，歸屬母公司稅後淨利174.60億元，同創歷史新高，每股淨利1.43元優於預期。聯電專注於5G、車用電子、人工智慧物聯網（AIoT）等特殊成熟製程的市場策略成功，第四季營收及獲利可望續創歷史新高紀錄。

【3】不甩面板價崩 友達Q3大賺193億元

友達（2409）公告第三季財報，單季大賺193億元，讓人眼睛一亮。雖然第三季電視面板價格崩跌，不過友達價值轉型策略奏效，再加上產品組合調整得宜，單季營收、獲利仍維持高檔，累計今年前三季歸屬於母公司之淨利達506.75億元，每股盈餘5.33元，賺進半個股本。

【4】明年軍公教可望調薪4％

明年軍公教可望調薪4％，行政院長蘇貞昌28日將拍板明年軍公教調薪案，行政院官員27日晚間表示，明年軍公教調薪幅度有望逾3％，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。據了解，軍公教待遇審議委員會提報調薪3％或4％兩方案，換句話說，軍公教可望調薪4％，估年增經費約280億元。

【5】大陸封殺澳煤 向美採購暴增870％

抵制澳洲煤炭進口之後，中國進口煤炭市場近兩年基本為俄羅斯、印尼業者所把持。據俄媒日前披露，遭逢缺電供暖困局的中國正加速自美國進口煤炭，9月份起，美國對中國的焦煤供應量已超越俄羅斯，一舉成為中國最大的煤炭來源。