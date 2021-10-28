由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈第9批BNT疫苗，今天上午運抵台灣，通關後送到指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，桃機人員表示明天還有一批到貨。

裝運COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗的華航CI-62航班，以客機載貨方式從德國法蘭克福機場起運，上午6時14分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A8機坪，由地勤人員進入貨艙消毒後，再將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關作業。

裝有疫苗的溫控櫃隨後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再供COVID-19計畫所列實施對象接種。

中央流行疫情指揮中心日前表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈BNT疫苗1500萬劑，先前8批共計到貨592.54萬劑，分別為9月2日93萬劑、9月9日91萬劑、9月30日54萬劑、10月1日67萬劑、10月4日27萬劑、10月7日88.92萬劑、10月8日88.92萬劑，以及10月14日82.7萬劑。

至於今天到貨疫苗詳細數量仍待疫情指揮中心公布，疫苗進行後續檢驗封緘作業後，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。根據桃園國際機場人員表示，明天清晨同班機還有一批BNT疫苗抵台。（編輯：李錫璋）1101028