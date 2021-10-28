當孩子長大開始賺錢後，許多家長會要求小孩幫忙負擔家中開銷，就有網友發文抱怨，家人換車要他幫忙出15萬，並把車子登記到他名下，讓他不禁詢問「到底合理嗎？」貼文一出引熱議，許多鄉民認為車子登記名下大有問題，代表要原PO繳稅。

一名網友日前在PTT上發文表示，他家人打算換新車，父母要原PO幫忙出15萬元，並把車子登記在他名下。原PO抱怨，自從有工作之後，他爸不但沒再給過零用錢，原PO還必須幫忙出家裡一些費用，現在換個汽車也要他幫忙出。

這讓原PO感到納悶，於是發文詢問廣大鄉民「奇怪了，你們覺得合理嗎？而且還要把車子登記到我名下，感覺就是想害我」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友認為對於要價百萬的車子來說，15萬其實還好，「百萬出個15萬好像還好」、「要是你能開，也能常開的話，就換個心情當作為自己買的吧」、「登記你名下就是送你，你也計較15萬」、「你總是會用到車，出錢很合理」。

不過也有網友提醒，車子掛在誰名下可能要特別注意，「到時候稅和罰單都你在繳」、「登記名下，代表你要繳稅，又不是擁有車」、「登記就登記在你爸身上吧，很多父母覺得這樣做是為小孩好」、「登記在你名下是要你繳稅啊，之後還要幫出保養的錢和油錢」。