綠議員逼表態譴責共機擾台 侯友宜罕見霸氣開嗆：我槍戰捍衛人民 你做過嗎？

新北市議會昨(27日)舉行第二天總質詢，民進黨團議員輪番要求新北市長侯友宜針對共機擾台表態，其中議員何博文質疑侯不願對共機擾台發出譴責，侯為此怒回，經歷槍戰幾十場，都願意用生命守護台灣人民，還嗆何「你做過嗎？」而昨晚何在臉書發文強調「我就是問侯友宜市長，對日益頻繁的共機擾台，要不要予以譴責？」沒想到此文引發大批網友湧入留言、多數是批評「這與市政何干？」截至今(28日)上午8時30分止已有超過600則留言。

何博文昨在議會指出，「你(侯友宜)不敢對共機擾台發表譴責表態，尤其你是國民黨內的閃耀明星，我認為你應該要好好回答，很怕你剛剛回答得不清不楚，依照剛剛邏輯聽起來就是侯友宜不願對共機擾台發出譴責。」侯友宜強調，當我槍戰十幾場的時候，我都願意用生命守護台灣人民，用行動比用言語好，我這一生就守護中華民國，經過這麼多年代跟槍戰，看過這麼多生死，你願意跟我一起這樣做嗎？你願意嗎？願意嗎？你做過嗎？」

何博文事後在臉書PO文提到，「這議題任何一位政治人物都該有態度、有立場，更何況動見觀瞻如侯市長，但侯鬼扯全世界所有國家都可能擾台、扯未來可能還有哪個敵國擾台很難講，不用限縮一國？」至於何博文被侯反問「你做（參與）過嗎？」他稱「我當然沒當過警察，也未曾違法持有槍械參與槍戰」。

對此，有不少網友質疑，「人家就真的做過用生命保衛台灣人民啊」、「問這些問題對新北市民有幫助嗎？」「這到底關市政啥事」、「來這朝聖，看一下留言」、「跟市政關係在哪？那麼愛問國家安全怎麼不去選立委」；也有網友認為理性問政最重要。