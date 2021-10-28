45歲八點檔女星星卉最近演出《天之驕女》人氣上漲，8月她接種了AZ第一劑疫苗，結果發高燒、全身痠痛，聽身邊人說AZ第二劑副作用比較輕微，星卉便掉以輕心，未料今(28日)凌晨自曝因身體不適掛急診，最後她更語重心長曬出診斷證明書並提醒大家：「別人沒事不代表你沒事」。

星卉今年8月曾分享等到AZ第一劑疫苗的心得，雖然不像別人所說「身體被車子撞到」，但星卉身上出現的副作用也不少，直言：「從昨天半夜開始，我就一直發高燒，頭部很痛，大家說的肌肉酸痛，我覺得很像剛拍完很大場的一場戲，身體出現的全身酸痛。」之後更表示吃了一天退燒藥、貼了退熱貼後已經逐漸康復，希望大家不要對疫苗副作用過度擔心。

星卉日前打完疫苗後身體不適掛急診。（圖／翻攝自星卉的幸福天地臉書）

3天前星卉透露去打第二劑疫苗時遇到大地震，當下真的很驚慌，但她仍平靜好心情進棚工作，今凌晨她再更新近況，說：「很多身邊的朋友打完第二劑都沒事～於是我仗著別人的美好經驗，輕忽了副作用這件事⋯最後的結果就是去醫院掛急診⋯」，並呼籲大家：「別人沒事不代表你沒事，請多喝水多補充維他命C，有嚴重狀況請馬上就醫」，引來粉絲留言關心，而她更強調：「但我依舊希望大家趕快去打疫苗，保護自己也保護所愛的家人同事們⋯只要抱著謹慎的心態，就會一切平安」。

星卉發文。（圖／翻攝自星卉的幸福天地臉書）

因疫情影響，今年6月星卉受訪坦言與大她1歲、有過一段婚姻的攝影師男友進入雙重考驗期，其一是因為疫情兩人無法常見面，只能用視訊聯繫，又因為星卉回歸演員工作，擔心男友無法接受她的生活模式恐怕會選擇分手，兩人確實想過共組家庭，星卉說：「我比較理性一點，覺得久一點再來談這問題」，並直言：「疫情再加上拍戲，考驗才正開始」。

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