華擎(3515)全新Intel Z690晶片組主機板亮相，Intel Z690主機板採用全新LGA1700插槽，相容最新第12代Intel Core系列處理器，支援最新的 PCI Express 5.0匯流排 以及DDR5記憶體，重新定義次世代主機的高速傳輸標準。

台北時間28日清晨處理器龍頭英特爾 (intel)揭曉第12代 Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含地表最強遊戲處理器－第12代 Intel Core i9-12900K。其可藉由最高Turbo Boost達5.2GHz與最多16核心24執行緒，新款桌上型電腦處理器為極致效能型玩家和專業創作者，提升多執行緒效能到達全新高度。

為了搭配第12代Intel Core系列處理器的絕佳性能，華擎Z690 Taichi支援全新SMT (Surface Mount Technology) 技術的DDR5記憶體，而ASRock為了提供更好的插槽強度，以及更穩定的記憶體傳輸訊號，更採用了全新開發的金屬外殼插槽，一舉讓頻率突破極限，最高可達DDR5-6400 Mhz(超頻)。

數據勒索案頻傳，為了保護珍貴數據免受駭客攻擊。Z690 Taichi 特別設計了一個完全獨立於其他傳輸埠的SATA與USB插槽。使用者可以從BIOS當中開啟此功能，這組完全獨立的SATA & USB將與其他傳輸埠切斷，以防止惡意軟體暗地裡竊取資料。Z690 Taichi還支援最新Intel Thunderbolt 4 / USB4 Type-C，傳輸頻寬最高可達40Gb/s，非常適合超高速的外接儲存設備。

ASRock特別設計了獨一無二 PCIe Gen5 x4規格的Blazing M.2 Key-M插槽，符合最新的PCI Express 5.0標準，傳輸頻寬突破極限，一舉衝至 128Gb/s，準備好釋放未來次世代超高速SSD的全部潛力。