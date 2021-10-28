企業財報意外強勁所帶來的動能開始消退，周三美股表現乏力。油價大跌和美國公債殖利率回落使周期股票承壓，道瓊指數收黑、標普500指數失守歷史高點，而受到微軟和谷歌母公司Alphabet上漲支撐，那斯達克指數以平盤作收。

周三收盤，道瓊工業指數跌266.19點或0.74%，為35490.69點，為4天來首次收黑。

標普500指數跌23.11點或0.51%，為4551.68點，結束連漲兩天的升勢。

那斯達克指數微漲0.12點，收在15235.84點，距離9月7日創下的歷史收盤高點不到1%。

微軟勁揚4.21%，收於323.17美元，創下歷史新高。在雲端事業帶動下，微軟上季業績優於市場預期，本季展望亦相當樂觀。

谷歌母公司Alphabet上漲4.96%，收在2924.35美元，亦改寫歷史高點。受惠於強勁的廣告業務，該公司上季獲利創新高。

這兩檔重量級股票大漲，為以科技股為主的那斯達克指數貢獻近90點漲幅，其中，微軟對道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數的提振最大。

標普500指數11大類股僅非必需消費品和通訊服務兩個類股上漲，分別收高0.24%和0.96%。長期美國公債殖利率回落和持續趨平的債息曲線，為這類成長型股票帶來支撐。

美國10年期指標公債殖利率連跌第4日下跌、跌幅超過6個基點，料將創下8月13日來最大單日跌幅。

Verdence Capital Advisors投資組合策略部門主管Megan Horneman表示，成長型股票將得到提振，不僅因為業績題材，也因為利率走低。

標普500成長股指數上漲約0.28%，價值股指數下挫1.44%。

不過，美國公債殖利率曲線持續趨平，金融股首當其衝，終場大跌1.69%。

美國上周原油庫存量超出預期，以及伊朗可能重啟核談判，受油價大跌影響，能源股重挫2.86%。

能源股和金融股雙雙創下5周來最大單日跌幅，在11大類股中表現最疲弱。摩根大通收跌2.08%，埃克森美孚跌2.60%。

散戶券商平台羅賓漢（Robinhood Markets）重挫10.44%。由於狗狗幣（Dogecoin）等加密貨幣交易降溫，該公司上季營收表現令人失望。

Visa提出的展望意外保守，股價大跌6.9%，給道瓊指數帶來最大的拖累。

麥當勞上季調整後每股盈餘為2.76美元，優於市場預期，股價收漲2.67%。

波音上季調整後每股虧損60美分，超出市場預估的每股虧損20美分，股價收跌1.5%。

通用汽車收跌5.42%，儘管其上季營收267.8億美元、每股盈餘1.52美元，均優於市場預期。

音樂串流平台Spotify大漲8.30%，該公司上季虧損大於市場預期，但營收和用戶增長意外強勁。

推特上季獲利優於市場預期，但投資人對其成本預測感到擔憂，終場股價大跌10.7%。

德州儀器（Texas Instruments）季報、展望不如市場預期，股價收跌5%。費城半導體指數下跌0.96%。

可口可樂營收獲利報喜並上修財測，股價收漲1.9%。