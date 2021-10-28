由國立臺灣藝術大學舉辦，邁向第六屆的「大臺北藝術節」，於110年10月25日下午在臺藝表演廳舉行盛大開幕儀式。總策展(劃)人陳志誠校長偕同蔡志孟副校長、蔡明吟主任秘書，以及各行政主管、學術師長們共同歡慶開幕盛會。前教育部黃碧端政務次長；前文化部政務次長、文化內容策進院丁曉菁董事長；外交部禮賓處李志強處長；文化部藝術發展司劉美芝專門委員；亞東科技大學黃茂全校長；世新大學陳清河副校長；臺藝大薛文珍前副校長；教育部師資培育及藝術教育司彭寶樹科長和廖窈萱老師；新北市政府秘書處代表；帝圖科技文化股份有限公司劉家蓉副總經理；台北愛樂文教基金會丁達明執行長；蘇巧慧、羅致政、張宏陸立委辦公室主任及代表等各界貴賓蒞臨觀禮支持並致詞祝賀。

在開幕典禮中特別安排演出《自由步》、《時光冉冉-絮叨叨》等兩檔精彩節目選粹，以及由臺藝國樂團帶來的《神遊浯州醉金城》，除了讓現場與會貴賓搶先目睹精彩表演片段並為活動揭開序幕外，也邀請到本次受邀參與展演的林麗珍編舞家、謝春德藝術家、古育仲音樂總監兼指揮，及編舞家舞者陳武康等藝術家們，與現場來賓分享創作心得，現場隆重繽紛，開幕儀式圓滿成功。

臺藝大陳志誠校長敲鑼啟動開幕儀式。（國立臺灣藝術大學提供）

陳志誠校長致詞表示，感謝一路支持臺藝大的各界貴賓、好朋友們，以及大臺北藝術節的臺藝大執行團隊與創作者們。今年的大臺北藝術節著重在神話色彩，同時也隱含文化多樣化和多元主體性價值的意涵。我們的感官知覺都有著不需經過範疇化的美感，「欣賞」不僅僅是純然的「觀看」，同時也包括「認知」的活動在其中。當我們來到一處充盈著自然之美的野地不妨駐足片刻，擴展著我們的知覺，專注精神於眼前，認真地體驗與洪濛自然的遇合時刻。「自然」與「美」之間是否有必然的聯繫？如果自然裡已有美，即使沒有欣賞者，美仍在自然物中。其實只要投入感官知覺，其中的知識和語言即能相輔相成。因此，我們希望藉由自己的身體感知，以及對於日常的觀察思索，展現出非常獨特的感知經驗。此外，臺藝大基於藝術大學本質，除了大臺北藝術節盛大展、演外，也相當重視學術研究，期盼扮演藝術整體發展的上游奠基角色。臺藝大這幾年來不只競競業業的深耕，同時我們也逐步建置了生態系統環境，打造從學習到產業國際化的雛型環境，以利藝術家在養成階段即具備足夠的能量來因應未來挑戰。

上/《時光冉冉-絮叨叨》節目選粹、下/臺藝國樂團《神遊浯州醉金城》表演。（國立臺灣藝術大學提供）

《2021大臺北藝術節》旗下的「大臺北當代藝術雙年展系列．《複調神話》」，將於10月29日至12月30日在臺藝大藝術聚落、九單藝術實踐空間展出。「大觀國際表演藝術節．《巴別塔》」則推出六檔揉和音樂、戲劇、舞蹈多元跨域的精彩表演作品，11月27日起至12月25日於臺藝表演廳、臺藝大文創園區(實驗劇場)及高雄衛武營國家歌劇院輪番上陣。臺藝大誠摯邀請您與我們一起在後疫情時代下，回歸生活的安適與平靜，直視事物的核心與本質。並一同超越領域，賞析多元並茂、自由發聲的藝術繽紛世界。相關活動詳情請至：

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