陳男昨日在三峽肇事逃逸，事發後20小時自行到派出所說明，他聲稱因為沒有駕照才會緊張落跑。（警方提供）

賓士300哥三峽肇逃後自行到案 躲20小時稱這原因落跑

新北市三峽區學成路往復興路昨日凌晨0時許發生肇逃事件，一輛白色賓士C300違規闖紅燈，撞上女性外送員後肇事逃逸，未料逃逸畫面放上網後，有網友眼尖認出，肇事的賓士就是去年8月到加油站聲稱要加滿油，卻只付了300元的賓士300哥。陳男躲藏20小時後，昨日晚間9時自行到案說明，並稱他因為沒有駕照才會緊張逃離現場。

三峽分局表示，27歲的陳男沒有汽車駕駛駕照，但昨日凌晨卻駕駛白色賓士C300違規闖紅燈，當場撞上黃姓機車外送員，黃女機車整台被撞飛解體，場面怵目驚心，而陳男不僅沒有下車關心，反而加速逃逸，事後警方趕抵現場將黃女送醫，所幸傷勢僅有擦挫傷，並無大礙。

賓士300哥肇事逃逸畫面事後也被放上臉書社團「爆料公社」，有眼尖網友發現該賓士車牌與去年8月加霸王油事件的賓士一致，而當時加霸王油的事件爆發後，引發熱議，賓士車主也急忙現身出面繳款，並澄清「車子是借給朋友開的」，未料這次又傳出肇逃事件。

案發後警方到陳男住處尋人未果，未料事發20小時後，陳男終於自行到派出所說明，他向警方透露，他因為沒有小客車駕照，肇事後心生緊張才會逃離現場。警方表示，肇事車輛經過鑑識採證後沒有發現違禁物品，陳男訊後將依違反道路交通管理處罰條例的闖紅燈、無照駕駛及肇事致人傷逃逸罪嫌製單舉發，另依肇事逃逸公共危險及過失傷害罪嫌函送新北地檢偵辦。