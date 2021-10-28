科技巨頭臉書近一個月陷入道德風暴，前員工豪根（Frances Haugen）提出千頁內部機密資料指控，臉書無視假訊息流竄，將公司獲利置於公共安全之上，透過演算法加速族群對立、彼此仇視，並在此過程中謀利，引發市場與監管機構的關注，臉書股價受到此事衝擊，近一個月來已重挫近10%，市值暴跌超過900億美元（約新台幣2.5兆），近日則有外媒揭露豪根如何取得內部資料的方法，竟是在疫情居家辦公期間，瀏覽文件並用手機拍下照片做為證據。

鳳凰科技報導，豪根在今年初離開臉書，並帶走千頁提及臉書運算法瑕疵與問題的機密，同時曝光臉書在1月初美國國會發生暴動時，是如何助長用戶的憤怒情緒。

這一個月來，豪根多次因揭發臉書秘辛登上媒體版面，並出席國會作證，已引發一連串的風暴，即使創辦人Mark Zuckerberg公開澄清不是事實，仍無法消除雜音。

報導指出，豪根是在新冠疫情期間進行居家辦公時，瀏覽臉書內部機密檔案，並用手機拍照當作證據。而根據豪根的法律團隊說法，臉書的內部文件是公開讓所有員工瀏覽，但在豪根事件爆發後，臉書已決定限制文件的訪問條件。

一名臉書前員工透露，Mark Zuckerberg決定信任員工，讓員工知道公司機密，打造開放的公司文化，但對洩密者也有開除的嚴重處分，Mark Zuckerberg也曾表示，「目前的現況就是，我們致力建立開放的企業文化。」

目前的最新進度是，豪根已向美國證券交易委員會（SEC）提交吹哨者投訴，一旦SEC採取民事強制行動，豪根可獲得臉書被迫繳納罰款的10%至30%。