由女子天團「少女時代」出身的隊長太妍，單飛後憑著甜美臉蛋與嘹亮的歌聲，於歌壇中站穩腳步，人氣始終居高不下，也使她的身價飆漲。不料，近日卻被韓媒爆出遭知名地產公司詐騙上億韓幣，損失慘重，也讓粉絲相當驚訝。

根據韓國媒體的報導，太妍曾於2019年從大型企劃房地產集團手中，購買價值約11億韓元（約新台幣2600萬）位於京畿道南河市的土地，預計用來建設房產，但後來才被人發現太妍所購買的土地，是國家指定為公共設設施及軍事用地，也是不能任意更改用途的山林地，實際上根本無法開發，但該集團卻將此土地劃分為多個區塊，隱瞞未公開的訊息轉賣給3000多人。而該集團在當地擁有20多年的資歷，還曾砸下大錢在電視節目中做廣告、宣傳集團品牌，因此從未受人懷疑，也讓不少人受騙上當，目前警方已著手進行調查。

網友看到則是相當傻眼，紛紛留言力挺「姊姊也太慘」、「美女也要騙？」、「看到大戶上鉤肯定得先賺一波」、「希望他們能獲得應有的報應」，引起熱烈討論。

事實上，太妍日前才在IG上曬出辣照與粉絲們分享生活，而照片中，太妍穿著一件墨綠色的細肩帶上衣，頭上戴著一頂俏皮的帽子對著竟子自拍，而上衣超深V的性感設計，使她性感北半球一覽無疑，吸引超過149萬人按讚。如今卻爆出詐騙案，再度引發熱議。