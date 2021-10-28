「C300哥」撞人棄車肇逃，到案後才知是吵著家人買車卻無駕照的啃老族。（圖／警方提供）

陳男昨日在三峽肇事逃逸，事發後20小時自行到派出所說明，他聲稱因為沒有駕照才會緊張落跑。（警方提供）

一輛賓士C300昨(27日)凌晨闖紅燈撞倒外送員，陳姓駕駛卻棄車溜之大吉，賓士車牌「AYS-6669」曝光後，不少眼尖網友隨即認出，這輛白色C300賓士去年在三峽加霸王油，先說要加滿，卻在加滿後丟下300元落跑，讓負責加油的二度就業媽媽當場掉下眼淚，引起公憤。如今陳男又闖禍肇逃，經警方積極查訪後，順利策動陳男於昨晚9點多到案說明，全案訊後依違反道路交通管理處罰條例「闖紅燈」、「無照駕駛」及「肇事致人傷逃逸」等3項違規事實製單舉發，另依「肇事逃逸公共危險」及「過失傷害」罪嫌函送新北地檢偵辦。

陳男到案後經警方訊問，原來他今年27歲，沒有駕照，卻整天向家人吵著要買車，家人以為買車給他就會變乖，沒想到反而惹出更多麻煩。

根據路口監視器畫面，「C300哥」駕駛的白色賓士行經學成路、大學路口，完全不甩紅燈，直接未減速闖過，結果撞飛30歲黃姓女外送員，撞擊瞬間力道之大，連整輛機車都噴飛解體，肇事後車上3人不但沒下車關心黃女傷勢，反而在警方到場前，直接棄車逃逸。三峽警分局後來證實，這輛AYS-6669白色賓士車，就是去年在三峽加霸王油引起公憤的賓士車。

「C300哥」因去年在三峽加油，先要求工作人員加滿，卻在加滿油後，改口表示自己僅說要加300元，隨後扔下3張百元鈔就立刻開車逃離現場，讓為他加油的二度就業媽媽不知如何是好，當場掉下眼淚，事件傳到網路後很快發酵，甚至有人成立粉專「每日關心AYS-6669的加油狀況」，一有人看見該車出沒，便上網回報，形同全民公敵，後來他到加油站致歉、補差額，仍不被諒解。

據了解，肇事的C300陳姓男車主無業，疑似在家當啃老族，他的阿嬤也對媒體表示，當初孫子大吵大鬧，家人才集資買給他，原以為他就會變乖，沒想到拿到車後卻到處惹事，去年3月，陳男與朋友糾紛，賓士車玻璃被砸毀；去年8月，賓士車加油應付1509元，但只願付300元，在網路上爆紅；去年9月，賓士車在樹林交流道自撞。阿嬤說，他不清楚這些事件的詳情，但有次問起加油站事件，孫子只說「是朋友開的」。

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陳姓27日闖紅燈撞到女外送員後，直接棄車落跑，所幸女外送員送醫後並無生命危險，警方積極查訪後，順利策動陳男於昨晚9點多到案說明。

陳男向警方坦承肇事逃逸及過失傷害，且沒有駕照，因為緊張才會離開現場。警方訊後依違反道路交通管理處罰條例「闖紅燈」、「無照駕駛」及「肇事致人傷逃逸」等三項違規事實製單舉發，另依「肇事逃逸公共危險」及「過失傷害」罪嫌函送新北地檢偵辦。

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